Integrantes de taller de teatro en el Cereso presentarán obra este jueves

Al inicio, se logró tener a seis alumnos, sin embargo, poco a poco se fueron saliendo y solamente quedaron cuatro ■ FOTO: FACEBOOK

■ Afirma maestro que trabajó con personas sensibles

El maestro del grupo de teatro Camaleón de la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente de la Licenciatura en Artes, Efraín Martínez de Luna, presentará este jueves el resultado del taller que se realizó en el Centro de Readaptación Social Cieneguillas.

El proyecto inició por una propuesta de la dirección de servicios educativos, del mismo centro penitenciario, al programa de la Licenciatura en Artes de la UAZ, para impartir talleres artísticos. El primer trabajo que se hizo fue extender la convocatoria entre los internos y afortunadamente, algunos mostraron interés.

También se estableció un convenio con las autoridades del centro penitenciario para que se acordaran los ingresos, días y horarios de los talleres. Se dieron las clases desde el mes de agosto, acordando que serían cada miércoles, dos horas de clase.

Al inicio, se logró tener a seis alumnos, sin embargo, poco a poco se fueron saliendo y solamente quedaron cuatro.

Efraín Martínez comenta que se encontró con personas sensibles que se enfocaron en cada detalle y en cada explicación que se les dio, lo cual habla de que sin importar su condición, pueden actuar en un escenario.

Explica que estas actividades son importantes para que exista ese vínculo de la Universidad con la sociedad, pues aunque es autónoma recibe dinero público, que proviene de los impuestos de los ciudadanos.

En su experiencia, en la docencia teatral, trabajando en estas circunstancias, es importante que a los internos se les ofrezcan opciones culturales para su readaptación, pues son seres humanos sensibles que merecen una oportunidad de readaptarse.

“Se extrañan del trato que les damos en clase porque es igualitario, ahí somos iguales como seres humanos. No me interesa saber por qué están ahí, no hay etiquetas, hemos trabajado con la libertad individual, más como una actitud, sin prejuicio. Incluso hay gente más libre que nosotros afuera, que estamos esclavizados a la ambición, al poder etcétera”, dice el docente.