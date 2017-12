La riqueza poética bajo la luz mágica de Zacatecas

Poetas participantes en el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde que concluyó el sábado pasado. Foto de Pascual Borzelli Iglesias

Vengo un poco maravillado y sorprendido del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, que se celebra desde hace décadas en la ciudad de Zacatecas y donde la Universidad Autónoma de Zacatecas, la editorial Dosfilos, así como diversas instituciones de aquel estado hacen posible un festival modélico donde la poesía, protagonizada por 40 o 50 poetas no tiene empacho ni da lugar a aburrimiento alguno, sólo genera un juego de creación y admiración hacia los poetas nacionales e internacionales encomiable.

El organizador es José de Jesús Sampedro, un poeta estupendo con una capacidad organizativa a prueba de sismos, así como su mano derecha, la gran poeta Leticia Luna. Ambos, y todas las instituciones y entidades que colaboran, hacen una labor increíble. La organización dedicó este año su premio honorífico al poeta español Luis García Montero. También fueron invitados los españoles Concha García, Iván Vergara, Carmen Nozal y el que esto suscribe, al margen de otros poetas notables como el nicaragüense Humberto Avilés, el peruano Miguel Ángel Zapata, uno de los poetas más impecables junto al marroquí Mohamed Ahmed Bennis. También participaron María Farazdel, de la República Dominicana, al italiano Loretto Rafanelli, al hondureño Denise Vargas o al panameño Javier Alvarado, sin olvidarnos de la ecuatoriana Margarita Lasso.

La representación mexicana fue muy nutrida y enriqueció con fuerza y brío el panorama internacional. Poetas como Guadalupe Ángeles, de Jalisco, Patricia Ortiz, de Aguascalientes, Gustavo de la Rosa, de Zacatecas; Abel Salas, Alain Darbez, Marcela Campos y Luis Flores, de México; Ulises Córdova, de Chiapas; Kary Cerda, de Tabasco; Luis Miranda, Gerardo del Río y Antonio Caldera, de Zacatecas; Verónica González de Guanajuato, además de José Javier Villarreal, de Nueva León. Geoorgina Aralú y Selene Carrillo se encargaron de las coordinaciones de mesas en el patio de la Rectoría de la Universidad.

En el mismo marco festivo se inauguró la XXIX Feria Municipal del Libro y se entregaron los premios a la mejor obra inédita y a la honorífica referida anteriormente. También se inauguró una exposición.

Todo transcurrió de manera modélica, los poetas lo celebraron y bebieron tequila y mezcal siguiendo a un burrito juanramoniano y a una orquesta popular en la fría noche del jueves, que terminó en una gélida plaza con una cena de alimentos calientes para combatir el frío. A pesar de mis pesares, por cuestiones que no puedo explicar aquí, lo pasamos genial y me pregunté, qué pena que en Europa no existan eventos de estas características, con tanta pasión humana. La fiesta de la poesía es inigualable. La mezcla de lo verdadero con lo impostado –que forma parte de la vida-, la autenticidad de la mayoría de los poetas, incluso la inocencia, la apertura a todos los mundos poéticos le da grandeza a este magnífico festival, que aunque el mérito de apoyo lo hagan las instituciones, entidades y empresas que participan, el esfuerzo titánico es fruto de la voluntad inigualable de muy pocas personas. No sé cuántas participarán en la organización ejecutiva, pero las cabezas visibles y “sufridoras de amor poético” son José de Jesús Sampedro y Leticia Luna, como dije al principio, a los que les reitero con todo atrevimiento el agradecimiento en nombre de todos los poetas participantes. ¡Viva la poesía auténtica!

* Córdoba, España (1956). Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, periodista, gestor cultural y licenciado en Filología Hispánica, ha coordinado durante 23 años el suplemento cultural Cuadernos del Sur (Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2009). Más de dos décadas ha sido jefe de cultura de Diario Córdoba. Ha sido director del Instituto Cervantes de Fez (Marruecos). Su obra ha recibido diversos reconocimientos. Es autor de diversos libros de poesía, entre los más recientes se encuentran: Una hebra de esplendor (Antología 1979-1999), Sagrados labios verdes, Sonidos metálicos al sur de Manhattan, Los duendes del invierno, El azúcar de Saturno, Un hombre iluminado y La llave de los sueños (Poesía 1979-2012). Ha publicado tres novelas, un libro de cuentos y varios de ensayo. Es autor de La sociedad secreta de los poetas. Estéticas diferenciales de la poesía española contemporánea (Barcelona, 2017). Su obra está traducida al francés, inglés, árabe, portugués e italiano. Actualmente es profesor en la Universidad de Guadalajara, Jal. [email protected]