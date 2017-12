Melancolía, Laura, 1899. Su autor, el pintor Edvard Munch, nació un 12 de diciembre de 1863.

La Gualdra 320 / Río de palabras

A veces te recuerdo; aunque cada vez menos, para ser sincera. Entonces me entra un sentimiento de tristeza, nostalgia o no sé… más bien como de obsolescencia; sí por el tiempo que se fue, por los años perdidos. Trato de buscar algún indicio, un pequeño rasgo de luminosidad en ésa la que fue nuestra historia. Es cuando a mi mente vuelven los sonidos, los olores, los colores; todo eso que nos llega por esas ventanas que se llaman nuestros sentidos. Vienen a mi memoria, no sé por qué, las tortas, los tacos, la carne asada, las gorditas de sesos, los licuados y las nieves en la paletería. Recuerdo los sábados en el tianguis con sus jugos recién preparados y las carnitas. Los fines de semana de mariscos. Las noches de hamburguesa y pizza. Los recuerdo tanto y con tanta añoranza que se me abre el apetito. Sí, definitivamente, ahora entiendo qué era eso que me mantenía a tu lado: no, no era el corazón, sino mi estómago.

