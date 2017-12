Recorte del INE confronta a Córdova con representantes del PRI y PAN

Foto: La Jornada

Ciudad de México. Ante la negativa de los representantes partidistas de entrar a la sesión del Consejo General por los recortes presupuestales, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, le puso la mano en la solapa del traje al representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Muñoz, y le reprochó qué hicieron para resolver el recorte de 800 millones de pesos.

a mayoría de los representantes partidistas y consejeros legislativos rechazaron entrar al salón de sesiones en protesta porque el (INE) plantea restar 100 millones de pesos para desmantelar las oficinas de los legislativos y quitar actividades de la Comisión Nacional de Vigilancia. Por eso se encontraban reunidos afuera de sus cubículos.

Córdova llegó a ese lugar, acompañado del consejero Ciro Murayama y del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo.

De acuerdo con un video, Córdova escucha un comentario del representante del tricolor, se voltea, se acerca a él y le toca la solapa del traje para luego advertir:

“Perdón, nada más una pregunta. ¿Qué hicieron ustedes para resolver el problema? Yo he hecho una gestión. Una buena pregunta es qué han hecho las representaciones partidistas y qué han hecho las representaciones del Poder Legislativo, porque tenemos un problema todos. Tenemos 800 millones de pesos que recortar.

Una asesora del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, Coral Almanza, dice: ¿Y el transitorio?, en referencia a un artículo que autoriza al Instituto Nacional Electoral pedir una ampliación presupuestal para cubrir el recorte.

Córdova se aproximó a la asesora, gesticula con molestia y advierte: “¿Por qué vamos a pedir nosotros? No vamos a pedir. Ustedes… el día de la elección le vamos a pedir al Ejecutivo que nos den dinero. El problema no lo creamos nosotros.

Jacobo también se exaspera y señala mientras mueve las manos: “No lo vamos a pedir. ¡Cómo le vamos a pedir nosotros al Ejecutivo que nos dé dinero organizando elecciones! Los representantes de los partidos lo pueden hacer, nosotros no. No se lo vamos a pedir nunca al Legislativo.

Córdova insiste, mientras sigue manoteando.

-Eso sí no lo vamos a utilizar. Nosotros no. Generan un punto de acuerdo en el que todos los partidos nos piden que lo pidamos y ya lo discutimos. Pero los que votamos somos nosotros. La nota mañana va a ser: ‘El Instituto Nacional Electoral le pide dinero a Hacienda para poder organizar la elección’. No. Tenemos una responsabilidad de Estado. Nosotros vamos a actuar como gente de Estado y yo creo que todo mundo tiene que corresponsabilizarse de lo que ocurrió.

Y remarca: “Hoy estamos aquí no por una decisión del Instituto, hoy estamos aquí por una decisión del Poder Legislativo, que no fue consultada con este instituto y que si me lo permiten, lo digo con toda franqueza, implicó una actitud que hoy nos tiene aquí. No quiero tacharla de irresponsable, precisamente por eso se han tratado de tender puentes. Tenemos un problema que no generó el Instituto.

En ese momento, en el salón de sesiones solo estaba la representante del Partido Acción Nacional. Ni el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo ni encuentro Social estaban presentes,ya que se encontraban con sus asesores.