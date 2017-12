“No había sentido de alargar más el análisis y discusión” del paquete económico: Peña

Los diputados Carlos Peña, Julia Olguín y Gustavo Uribe ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Asevera que no fue entregado el presupuesto alterno de la oposición

“No había sentido de alargar más el análisis y la discusión” del paquete económico al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública porque el dictamen ya estaba concluido, aseguró el diputado local, Carlos Peña Badillo.

Así lo expuso en una conferencia de prensa otorgada este miércoles y en la que estuvieron representados los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM) y de Nueva Alianza (Panal) los cuales, junto con el Partido Acción Nacional (PAN), avalaron este martes con su voto a favor el Presupuesto de Egresos del estado para 2018.

El legislador Peña Badillo comparó el tiempo que el año pasado trabajaron en la elaboración del paquete económico 2017 y el que han destinado a estas labores en las últimas semanas. Expuso que en el primer caso le dedicaron 20 días de análisis y en esta ocasión fueron 18 por lo que “los días no son justificación; es un argumento no válido, que no tiene solidez”.

Sostuvo que la intención de los 11 diputados de oposición era prolongar los plazos para poder presentar su paquete alternativo, al cual se comprometieron en el pleno; “el tiempo no les dio. El análisis y la proyección no les dio y querían que la comisión alargara la dictaminación”, precisó.

El diputado hizo un recuento del trabajo de las últimas semanas recordando que el 17 de noviembre se recibió en el Poder Legislativo la propuesta de paquete económico del Gobierno estatal y el 23 de noviembre se tuvo la comparecencia del secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro.

Fue hasta el 27 de noviembre, según informó, cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside se instaló en sesión permanente, lo que significa que las 24 horas del día son hábiles, así como los siete días de la semana.

Desde esa fecha y hasta el 4 de diciembre se recibieron a los titulares de instancias que reciben recursos públicos y ese día se concluyó el dictamen.

En cuanto al presupuesto alterno de la oposición, insistió en que nunca fue entregado. En este sentido, aclaró que las “tres hojas por una cara” que este martes en la sesión exhibió el legislador Le Roy Barragán señalando que se trataba de ese paquete alterno, eran únicamente solicitudes de reasignación de presupuesto hechas por la diputada María Elena Ortega, pero concluyó que la propuesta alternativa “jamás llegó”.

Por su parte, la diputada Julia Olguín Serna intervino para señalar que fueron legales todas las sesiones llevadas a cabo este martes, además de que indicó que la ley les permite aprobar el presupuesto en el plazo del primero al 15 de diciembre por lo que la votación de este documento se dio en tiempo y forma.

El legislador Osvaldo Ávila Tiscareño destacó que todos los diputados recibieron la información del paquete económico desde el primer día que ingresó al recinto legislativo, por lo que ya se conocían los datos generales que fueron detallados, posteriormente, en la comparecencia del secretario de Finanzas.