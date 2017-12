Poema perteneciente al libro ‘Una señal del cielo’

José Javier Villarreal. Foto de Gabriela Bautista

La Gualdra 319 / Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2017

Los muertos nos siguen el paso,

se tardan, pero llegan.

A veces su visita es fugaz,

un instante, tan solo una mirada.

Pero otras, permanecen,

nos toman afecto

y deciden quedarse, hacernos la vida.

A fuerza de convivir

se vuelven imprescindibles,

toman las decisiones importantes

y pasamos a depender de ellos;

cuidamos de sus gestos, del tono de su voz,

del brillo de sus ojos.

Si no están

nos sentimos vacíos,

no sabemos bien a bien qué hacer;

vagamos como sombras,

vamos a la deriva.

El día se nos vuelve noche

y la casa un mar cuyas olas amenazan

con el naufragio.

Pero llegado el momento

aparecen y nos guían con su luz,

nos llevan a puerto seguro.

El día vuelve a ser el día

y la casa un sitio donde habitar.

Dependemos de ellos,

de sus frases, de sus caricias, de sus silencios.

A mitad de la noche despertamos

pero ellos están quietos,

dormidos, a nuestro lado.

Al mediodía esperamos contar con su presencia.

Sin embargo, a veces, se ausentan,

pero sabemos que volverán

y este conocimiento, esta certeza,

nos permite pasear bajo los árboles,

comer solos en alguna cafetería,

hacer planes que, al final del día, no realizamos.

Cuando vuelven nos sentimos seguros, protegidos;

tal vez no lo expresamos,

tal vez lo hacemos de manera insuficiente;

pero vuelven, están de nuevo a nuestro lado.

Nuestra lógica no es la de ellos,

y nuestras necesidades tampoco.

Los días pasan y la tierra no cesa de girar,

la teoría de la relatividad se ve desplazada por la del caos

y cada vez nos volvemos más frágiles y más dependientes;

los días son más largos y las noches más lentas

y la certeza de su regreso cada vez más incierta.

Los muertos son así como imágenes brillantes

que nos hacen la vida.

* (Tijuana, Baja California, 1959). Poeta, ensayista, traductor y editor. Ha publicado: Campo Alaska (poesía, 2012), Las penas del guardador de rebaños. Tras la huella del Polifemo (ensayo, 2013), Los materiales de la tierra. Ferreira Gullar –antología- (traducción, 2015), Darío. La crónica de un adelantado (edición, 2017), entre otros. Produce y locuciona el programa de radio: “Aventuras sigilosas” (102. 1 de FM). Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio de Ensayo Ángela Figuera-Círculo Gonzalo de Berceo, el Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes, el World Cultural Council y el Barbón de Oro. Actualmente es Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA-CONACULTA). Sello Universitario de la Universidad de Concepción, en su Colección Umbrales, ha publicado su libro de poemas Una señal del cielo (2017).

