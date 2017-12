Federico Bonasso

La Gualdra 319 / Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2017

Aquella colección de visitas,

cine de mi memoria,

las calles de un viernes celeste,

hice un libro sagrado,

el mapa de un tren que sigue,

iba a bajar en todas sus estaciones,

fantasmas del estío,

los robots de acero, el ámbar del rincón

con mi libro de Bradbury.

Eran mi guía, una voz de hoteles mágicos,

una primavera donde escaparíamos

mis padres jóvenes reverberan,

mi hermana sube al carrusel

en esa novela sin malas noticias

mi libro enamorado que escribí con las pupilas,

mi registro, pequeño himno de las sorpresas,

los acechos del mundo eran pueriles, apenas roces,

las despedidas solteras,

en realidad no me despedía,

los sauces guardaban su sombra para mí,

siempre me abrirían el regreso,

había en las pinturas que tocaba un comienzo,

ese comienzo que ahora busco,

que incluso muy poco pido;

pero a veces una luz del tiempo se rebela

y me lleva atrás, me abre los ojos con sus dedos de dios

y vuelvo a los sitios y tirita mi alegría;

fondo de las cosas, yo encontré la fórmula

de niño, la tuve como un sabio

el comienzo, en los garabatos de mi cuaderno

el comienzo y su insólita armonía.

[parte del cuaderno Luz de octubre]

* (Buenos Aires, 1967) llegó a México de niño acompañando el exilio de sus padres y aquí vive desde 1980. Es compositor y escritor (en realidad, la literaria es su primera vocación). Letrista y líder del grupo de rock mexicano El Juguete Rabioso, ha publicado poesía y narrativa en revistas literarias y antologías. Fue ganador del Premio de Cuento de la revista Punto de partida de la UNAM. En 2006 publicó su novela de juventud Regreso a México.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_319_71cm