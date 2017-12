El vals y la memoria. 1985 y 2017

Marcela Campos

La Gualdra 319 / Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2017

Que perdí gente,

el vals,

el pulso del metrónomo.

Que perdí la certeza que aguarda

octubre tras septiembre,

el sol tras la tormenta

y al hasta mañana, el beso.

Y que las cosas volvieron

en gran parte a su lugar

y de algún modo,

como siempre,

nos las fuimos arreglando:

los abusados

los abusivos

los feroces

los tímidos

los perdidos

los fuertes

-todos-

los tristes

los dolidos

los hermosos

los vencidos…

los buenos días

las jaquecas

los ahorros

la comida

las noticias

todo fue

acomodándose

como bien pudo

y no necesariamente en su lugar:

el tomate en el mercado

el hedor en las alcantarillas

el sol en el poniente

tu sonrisa tu llanto tu desnudez tu gusto tu miedo tu afán,

tu pan con chocolate, tu mirada en mis ojos,

tu mapa y credencial, tu balada favorita,

y hasta tu voz en la puerta de mi oído regresó…

Que perdí el vals,

el pulso del metrónomo,

y que nada es igual pero tampoco malo

y que no me he ido

-aunque no me busques más, no me he ido-

sigo en el sin fin

de un funeral de la memoria.

* (Ciudad de México, 1960) Psicóloga de profesión, ha sido reportera, editora, productora de radio, de música y eventos culturales.

