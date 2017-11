Telescopio

Comicios en Cuba

Lecciones municipales cubanas: Mientras usted lee esta columna, en Cuba se están realizando elecciones municipales convocadas por el Consejo de Estado. Tienen derecho a voto 8 millones de habitantes. Los candidatos han sido propuestos en asambleas por vecinos en un número más de dos veces superior a los 12 mil 615 representantes (uno por municipio) que serán elegidos y entre los 27 mil 221candidatos 35 por ciento son mujeres. Allá donde en el primer turno de votación nadie haya obtenido más de 50 por ciento de los votos se realizará una segunda vuelta electoral el 3 de diciembre. Juventud Rebelde y Granma informan ampliamente sobre estas elecciones, en las cuales no se deberá optar forzosamente por candidatos previamente designados por el Partido Comunista cubano, acercándose así más a lo que proponía el Che Guevara, o sea, a la creación de instituciones de gobierno de elección popular para tener mayor contacto con el humor y las necesidades de la población y reducir la centralización estatal. Granma da cabida a una pregunta en su página de lectores: si las elecciones entran en la atribución de la Asamblea Nacional, ¿por qué es el Consejo de Estado, organismo teóricamente subordinado a ella, el que decide la convocatoria a estas elecciones?

* * *

Varias I: La desaparición del submarino argentino San Juan, que aparentemente explotó cuando estaba sumergido, ocupa buena parte de las primeras páginas y de los medios. Hay quienes se preguntan para qué necesita Argentina cinco submarinos, de los cuales quedan tres después del hundimiento de uno en la guerra de las Malvinas y del accidente del San Juan. Hay quienes, como el diario Clarín, sostienen en cambio que todo el armamento de las fuerzas armadas es obsoleto y debe ser renovado. La Nación sugiere que el gobierno buscará un responsable de este desastre y lo aprovechará para renovar los mandos surgidos en negociación con el gobierno anterior. Tiempo Argentino dice que cuando termine el operativo de búsqueda el presidente Mauricio Macri cambiará las cúpulas de las tres armas. Macri declaró, por su parte, que no hay que aventurarse a encontrar culpables. Página 12 retoma en una caricatura ese exhorto y agrega: porque podríamos ser nosotros. El venezolano Últimas Noticias sostiene también que el gobierno argentino destituirá al jefe de la armada.

* * *

Varias II: El mismo diario comunica que Rusia rechaza las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. El Nacional, también de Caracas, informa que el ex candidato opositor a la gobernación del estado de Bolívar, Andrés Velásquez, dijo que no se siente representado por la MUD y añade, respecto a las sanciones, que el secretario de Comercio de Trump es dueño de la compañía marítima que transporta el petróleo de Pdvsa y obtiene de eso 11 por ciento de sus ganancias.