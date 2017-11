Osorio: “muy compleja”, la situación en seguridad pública

Detalló que 600 municipios no cuentan con una corporación policial, de las mil 800 agrupaciones existentes, la mitad tiene menos de 20 elementos. Además, 40 por ciento de sus integrantes ganan menos de 4 mil 600 pesos al mes, y en su mayoría no reciben el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales que requieren. El gobierno federal, dijo, cuenta ya con diagnósticos precisos, sobre las corporaciones policiacas, que se darán a conocer en breve.

No acepto que se ataque a una institución como el Ejército y la Marina, que son orgullo de México , respondió. En la sesión de preguntas y respuestas, dijo que la ley de seguridad interior no es una legislación dedicada a las fuerzas armadas , sino para los ciudadanos, por lo que es urgente buscar un acuerdo en el Congreso y aprobar esta legislación y la de mando policiaco.

Varios legisladores, entre ellos la perredista Angélica de la Peña, le echaron en cara que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya parado la minuta sobre mando mixto policiaco y Osorio Chong les reiteró que esa legislación contiene elementos que van a crear más dificultades, en lugar de resolver el problema.

Durante las cinco horas y media que duró la comparecencia, fueron muchos los reclamos. La perredista Dolores Padierna le dijo que el propio Congreso de Estados Unidos considera que la estrategia mexicana contra las bandas del narcotráfico es un fracaso.

Ustedes ofrecieron garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos, pero no solamente estamos ante el mes más violento de la historia contemporánea, sino estamos ante el año más violento de las dos décadas pasadas en México, donde en los 59 meses de su gestión se han cometido 95 mil 300 homicidios, 3 mil homicidios más que los que se cometieron en los seis años del gobierno anterior , recalcó el senador Alejandro Encinas.

En su respuesta, Osorio Chong lamentó que no se reconozcan los logros y cómo se logró frenar la delincuencia en los primeros años de esta administración. Al panista Víctor Hermosillo, que sacó a relucir los escándalos de corrupción del sexenio y le recalcó que dejó escapar al narcotraficante Joaquín El ChapoGuzmán, el funcionario le contestó que el gobierno anterior lo dejó 14 años prófugo y nosotros sí lo detuvimos .

El secretario de Gobernación rechazó que tenga conflicto de interés alguno por un supuesto respaldo a empresas hidalguenses, vía contratos. Lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo, durante más de 35 años de trabajo, lo que tengo es público. Por cierto, a mí no me heredaron ni me han donado absolutamente nada , le respondió a Layda Sansores y Benjamín Robles.

Rechazó que desde el gobierno se impulse una persecución política contra dirigentes petistas. No se escuden en un proceso electoral o en una alianza para rendir cuentas a la sociedad , advirtió.

Pese a lo fuerte de la confrontación con Sansores, al final se despidió de ella con un beso.