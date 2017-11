Carstens: necesita México respuestas de fondo, no fáciles

En México existe una gran premura de mejorar la situación de la gran mayoría de la población , pero no conviene buscar respuestas fáciles, sino de fondo , planteó Agustín Carstens Carstens, en la última conferencia de prensa que ofreció como gobernador del Banco de México (BdeM). Hay que hacer las cosas bien, de manera sostenible para no tener que empezar de nuevo, sostuvo.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ayer al presentar su último informe Foto Jesús Villaseca

El hecho que más nos tiene preocupados , apuntó, es que no se observa una menor inflación no subyacente, que es la relacionada con los precios de los energéticos, tarifas del gobierno y productos agropecuarios. El incremento en el precio del gas LP (de uso doméstico) ha sido un factor muy importante en que la inflación no subyacente no caiga con la velocidad , esperada, agregó. También, añadió, en frutas y verduras se han dado variaciones de precio que siguen siendo altas desde el punto de vista histórico.

En este sentido, anticipó que la inflación general –ahora de 6.3 por ciento anual– se acercará al objetivo de 3 por ciento hacia el cuarto trimestre de 2018 y no en el tercero, como el propio banco central había previsto.

Efecto en la inflación del alza al salario mínimo

El incremento al salario mínimo, anunciado ayer y que estará vigente a partir de diciembre, podría generar presiones inflacionarias al cierre del año, dijo Carstens.

Hay que considerar que la noticia de ayer de alza a los salarios mínimos, en un entorno de gran creación de empleo, es una cifra significativa. Dado que el incremento inicia en diciembre, podría generar presiones inflacionarias de aquí al cierre de año, pero no cambia la perspectiva de desinflación para el año entrante , añadió.

El martes pasado fue anunciada un alza en el salario mínimo, que pasará en diciembre de 80.04 a 88.36 pesos diarios.

Carstens consideró que el incremento al minisalario fue prudente en el sentido de que permitirá una recuperación en el poder de compra y, por otro lado, no interrumpe el proceso de reducción de la inflacion, que en estos momentos está claramente por arriba de 6 por ciento .