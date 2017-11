No es buena idea que el Rector de la UAZ recurra a una huelga de hambre: Gema Mercado

Señala que no puede ser que continúe en la Universidad la política de “yo gasto porque es necesario para la educación y no me importa quién lo pague”

Opina que significaría apelar al “argumento de la fuerza y no de la razón”

La Federación exige a la institución realizar una reestructuración profunda y transparencia en todos los procesos administrativos

La intención de las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) de realizar una huelga de hambre para exigir recursos extraordinarios significaría recurrir al “argumento de la fuerza y no de la razón”, opinó Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (UAZ).

Consideró que es necesario que la Máxima Casa de Estudios garantice una transparencia absoluta en todos sus procesos, ya sean administrativos, académicos y financieros, para que la institución se coloque en una posición de proyección hacia el futuro.

“A la Universidad le veo una larga vida, es muy necesaria para Zacatecas, pero una larga vida con reglas del juego transparentes, responsables, porque todas las instituciones y servidores públicos tenemos esa responsabilidad. Te dan cierta cantidad de presupuesto y se tiene que ajustar a ello, no puede ser que continúe en la UAZ la política de ‘yo gasto porque es necesario para la educación y no me importa quién lo pague’”, dijo.

Aseguró que esa postura que ha sido promovida en varias administraciones rectorales y ha sido irresponsable, y aunque hay retos de crecimiento en la educación, ello debe realizarse mediante el cauce institucional, respetando el presupuesto y atendiendo la nueva normatividad fiscal.

Mercado Sánchez manifestó que toda la comunidad universitaria debe encontrar una solución a su problemática financiera, pero esta debe contemplar una serie de compromisos institucionales, pues hasta el momento se ha registrado ahorro en el gasto operativo, pero no ha habido ninguna medida importante de reestructuración.

La funcionaria comentó que de parte del Gobierno Federal hay una exigencia para que la Universidad realice una reestructuración profunda y transparencia en todos los procesos administrativos, de tal forma que haya confianza de las instituciones y la ciudadanía.

Manifestó entonces que esta es una oportunidad de la Universidad para realizar un diálogo institucional, aunque reiteró que no es buena idea que el Rector recurra a una huelga de hambre porque ello implicaría usar el argumento de la fuerza y no de la razón.

“Lo que perjudica a la educación es una falta de seguimiento a la normatividad, porque a propuesta de la anarquía no creo que a nadie nos convenga ni es un ataque a una universidad o a una institución pública. Es decir, debe haber una disciplina financiera y debe ejercerse el presupuesto siguiendo los lineamientos. Eso afecta a la educación y tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, concluyó Mercado Sánchez.