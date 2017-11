El proyecto de Nación de Morena. Primera lectura: dudas y otras dudas

Acaban de presentar el Proyecto de Nación de Morena, basado en un libro anterior de Andrés Manuel. Realicé un recorrido por las principales propuestas para darme una idea de qué está, finalmente, planteando. Y tengo una opinión preliminar. No es definitiva porque revisé los lineamientos del Programa y no la argumentación en extenso, y por ello la sentencia no puede ser más que preliminar. Y muchas dudas. Les comparto este discernimiento previo.

El primer dato que llama la atención es el coordinador del proyecto de nación: Alfonso Romo. Empresario muy conocido del grupo de selectos hombres de negocios mexicanos. Todo mundo lo conoce por su participación en Famsa, promotor de los OXXO, distribuidor de cigarros Raleigh, Montana y Fiesta; Aseguradora América, y otros. El mensaje que da AMLO con esto es que tiene una estrategia política que responde a la campaña negra que lo ubica como hombre de izquierda y ‘populista’. En el imaginario del mundo empresarial es imposible que Alfonso Romo esté coordinado un proyecto político-económico de un populista. Lo cual coincide con sus viajes al extranjero, reuniones con empresarios y acercamiento con una de las televisoras: tv Azteca. Pero sobre todo llama la atención el punto 15 del mensaje: “Se mantendrán equilibrios macroeconómicos, se respetará la autonomía del Banco de México y se promoverá la inversión privada nacional y extranjera. Nuestra propuesta consiste en aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, aparejada a una estrategia de crecimiento para promover la creación de empleos y el bienestar. El desarrollo no sólo depende de una eficaz política monetaria, de control de la inflación y de disciplina fiscal, también es indispensable el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente”. Es decir, se mantiene limpia la ortodoxia económica. Desde esta perspectiva no puede hablarse de un programa anti-neoliberal. El mensaje político es claro: no es ‘populista’ ni peligroso para esos intereses. Con ese rostro va a enfrentar la campaña. La pregunta es, ¿es una mera estrategia? No lo sabemos.

En el mismo texto donde reivindica a la ortodoxia, propone las políticas del New Deal de Roosevelt, lo cual significa el Estado de Bienestar que se levantó con estrategias Keynesianas, y son la receta inversa a la ortodoxia neoliberal. O pones la prioridad en el control de la inflación o en la creación de empleo. El primero implica bajar la demanda global y el segundo subirla. Son prioridades contrarias. Aquí surgen un montón de preguntas: ¿cómo logrará hacer compatibles ambas visiones? Si no logra justificar esta ambigüedad, dará la impresión o que está jugando con algunos de sus apoyadores (con los empresarios de monterrey o con los socialdemócratas), o que es un neoliberal moderado. Ambas impresiones serán negativas en plena campaña. No lo sabemos. Debemos esperar que se aclare el tema.

Me surgieron algunas otras dudas, en el contexto de mantener la ortodoxia está la idea del déficit cero, y al mismo tiempo no cobrar más impuestos, y al mismo tiempo elevar considerablemente los presupuestos a educación y salud. En lo que vale mencionar presenta la idea de dos programas interesantes con jóvenes que los vinculan con el empleo y la educación superior. Ahí mismo dice que podrá ahorrar 500 mil millones de pesos anualmente. Y los programas suman más o menos esa cantidad. Pues bien, me preocupa que estos 500 mil millones sea una mera cuenta aritmética sin cálculos de pérdida, por ejemplo, en entrevistas se ha dejado ver que son renglones de capitulo 1000. Si es así, ¿ahorrarán despidiendo gente? Otra impresión es que los programas que menciona son poco creíbles si se contrasta el presupuesto proyectado (costo) y metas anunciadas. Pero habría que ver en extenso la propuesta. Sin embargo, en ese contexto de ahorro y déficit cero, deben aclara que ocurrirá con la actual deuda pública que es enorme (más de 9 billones de pesos) y un gasto del cual no se hace mención en todo lo largo del discurso y los lineamientos del Proyecto de Nación: el tema de las pensiones y jubilaciones. Y es importante porque los dos boquetes financieros de los dos últimos presupuestos son el pago del servicio de la deuda y las pensiones.

En cuanto a temas específicos hay algunas cosas más que llaman la atención. Una es la diferencia de trato de la zona norte y la sur del país. A la primera se le asignan prioridades y estrategias, a propósito, muy de acuerdo a las recetas neoliberales; y a los segundos sólo se hacen (no propuestas) sino promesas de que se les atenderá por ser la zona de mayor pobreza y mayores recursos naturales. Pero son pocas las acciones que se dejan ver para ese propósito.

Cuando habla de las universidades, hace todo un lineamiento para las universidades privadas, en cuanto a su autonomía y libertad académica. Pero al sistema de universidades estatales que ahora mismo está en una profunda crisis (16 de 34 están insolventes, y de ellas 7 ya explotaron), no se menciona nada. Anuncian que los jóvenes no verán rechazo alguno, lo cual implica aumentar la cobertura considerablemente. Pero sobre el particular no sabemos bajo qué modalidad: ¿mayor presupuesto directo a las universidades?, ¿por vía de programas extraordinarios (como hasta ahora)?, ¿o por medio de la propuesta de los vales educativos? Llama la atención que pongan el acento en la cobertura de los jóvenes, no en el crecimiento de las universidades públicas. Es decir, otra duda. Y por último, se notan ausencias notables: la política especifica de calidad educativa, de hacienda progresiva, de las mineras y las industrias extractivas. Y de manera especial: continúa la ausencia de propuestas sobre las medidas institucionales para combatir la corrupción. El documento que se exhibió ofreció no una propuesta, sino una promesa de acabar con la corrupción. Es insuficiente. Ojalá y en el texto extenso se cubra esa falta. Esperaremos a revisarlo con calma. Hasta ahora Morena y su líder máximo, despertó las dudas (y precauciones) aquí expuestas. Vale.