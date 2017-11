No será México el que se levante de la mesa del TLCAN: Guajardo

El secretario de Economía de Mexico, Ildefonso Guajardo, durante la conferencia de prensa al cierre de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN el 5 de septiembre en Ciudad de México. Foto La Jornada

Ciudad de México. La quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzó oficialmente este viernes en la capital mexicana, con México y Canadá mostrando más flexibilidad hacia una de las demandas radicales de Estados Unidos –la cláusula de terminación anticipada cada cinco años sunset clause–, que antes habían descartado por considerarla inviable.

Canadá mantiene firme la postura de no excluir del tratado el capítulo 19 sobre controversias, explicó Jerry Dias, presidente nacional del sindicato Unifor en Canadá, y criticó los bajos salarios que se pagan en México.

El que sale del TLC es que no le gusta seguir en la mesa. No será México el que se levante de la mesa , sostuvo Guajardo Villarreal en Monterrey, luego de poner en marcha el programa del Buen Fin 2017.

Otros temas complicados son el mecanismo actual de solución de disputas, compras de gobierno, lácteos y asuntos laborales.

En medio del hermetismo que muestran los negociadores en la quinta ronda que se realiza en un hotel de la Ciudad de México, el líder sindical canadiense, Jerry Dias, accedió a hablar y dijo que de acuerdo con el equipo negociador de su país, Estados Unidos sigue con la posición inflexible de no mantener el capítulo 19. Nosotros pensamos que si Estados Unidos no respeta el capítulo 19, no lo incluye como parte del tratado, nosotros no continuaríamos con la negociación, porque el capítulo 19 es especialmente importante para la resolución de controversias .

Dias sostuvo que hay muchos problemas, por lo que a corto plazo no prevé que se llegue a un acuerdo satisfactorio. Francamente no tener un TLCAN sería mejor que el que tenemos ahora , expresó. Insistió en los bajos salarios de México y que el TLCAN le ha fallado a los trabajadores de los tres países.

Explicó que mientras los trabajadores de la industria automotriz en Canadá y Estados Unidos ganan en cinco meses lo suficiente para comprar un automóvil que ellos ensamblan, los de México en el mismo periodo sólo podrían comprar el volante o las llantas. Los trabajadores de Estados Unidos, Canadá y México hacen el mismo trabajo y merecen tener el mismo pago , advirtió.

Abundó que el gobierno mexicano está bajo la presión de las corporaciones estadunidenses, aunado a sindicatos charros que protegen los intereses de esas compañías, no de los empleados.

También pidió que México y Canadá comiencen a pensar cómo se vería nuestras economías y cómo sería nuestro comercio sin Estados Unidos .

Días sostuvo que durante la reunión de Apec la semana pasada en Vietman, el gobierno canadiense tuvo conversaciones con Japón y Vietnam. Queda claro que el mundo puede vivir sin llevar a cabo comercio con Estados Unidos, pero la pregunta es si Estados Unidos pueden vivir sin tener comercio con el mundo , planteó.

En tanto, Moisés Kalach, coordinador del cuarto de junto, destacó que se esperan avances en los capítulos de telecomunicaciones, mejora regulatoria, sanitarias y fitosanitarias, entre otras.

Sobre la cláusula sunset, el empresario dijo que no a aceptarán la propuesta estadunidense, pero el sector privado mexicano coincide con lo dicho por el secretario de Economía sobre que sólo se revise para no afectar las inversiones a largo plazo.

El gobierno de Trump propaló el viernes las metas de negociación revisadas del TLCAN, en gran medida para reflejar las demandas que ya ha hecho en las conversaciones.