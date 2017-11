Familiares de desaparecidos exigen atención de Segob

“México es una fosa común”, señalan madres de desaparecidos; ellas han hecho con sus propias manos el trabajo de buscar a sus hijos, dicen. Foto La Jornada

Ciudad de México. Familiares de personas desaparecidas protestaron en la Secretaría de Gobernación (SG). Advirtieron “arreglos a oscuras” de esta dependencia con colectivos de víctimas para llevar sólo personas “a modo” a la ceremonia de promulgación de la Ley de Desaparecidos, programada para este jueves, misma que será encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Principalmente madres de personas desaparecidas hace más de 5 años o 10 años, exigen atención y solución a sus casos.

En esta protesta se instalaron en las escalinatas de la SG y señalaron que no se retirarían hasta que fueran atendidas por el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, quien ha dicho que los asistentes a la ceremonia de promulgación de la citada ley fueron elegidos entre las propias organizaciones civiles, no por el gobierno.

Los familiares de desaparecidos tienen otra versión.

“El subsecretario Campa ha negociado con familiares que no representan a todas las víctimas del país. Entonces, yo no sé quién me represente a mí. Diez familiares de víctimas o de desaparecidos no pueden representar a todos los familiares de las víctimas que están aquí”, dijo Margarita López Pérez, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida en abril de 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

“La Procuraduría General de la República no ha hecho nada en dos años. Los familiares hemos hecho el trabajo sucio, de recuperar los cuerpos de nuestros propios hijos, con nuestras propias manos, porque tenemos una fosa común nacional. México es una fosa común”, agregó.

Entre las personas en manifestación se encuentraba también Sara González Rodríguez, representante del Colectivo por la Paz Jalapa; María Cruz, de Querétaro; Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, madre de Edgar Abdul, desaparecido en Boca del Río, Veracruz el 15 de mayo de 1994; Martha Islas Cárdenas, madre de Joel Iván Acosta Islas, desaparecido en el puerto de Veracruz; Patricia Manzanares Ochoa, madre igualmente de un joven policía federal, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quien fue sustraído en un hotel donde se alojaban 300 elementos federales de seguridad; Julia Alonso, madre de Julio Alberto López Alonso, desaparecido en Nuevo León, en enero de 2008.

Las personas en protesta se mostraron muy molestas por los recientes comentarios del presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que la sociedad acosa (bullying) a las instituciones de seguridad.

“Los derechos humanos se han violentado. No es bullying. Remontándome al propio Peña Nieto, que el día de ayer mencionó que las policías estaban sufriendo una situación de crítica por parte de la ciudadanía, pues no podemos hacer más que eso: criticar sueldos infames, malas praxis que tienen dentro de las mismas policías. Pero yo creo que es más problemático y vergonzoso que el representante de la nación no tenga la facultad, el orden, para solicitarle a Gobernación que atienda. No estamos buscando animales ni coches, estamos buscando seres humanos”, dijo Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenseslao, hallado en una fosa común en Morelos.

Mi familia y Oliver, agregó, hemos sido víctimas de un Estado de derecho inepto, de una fiscalía que nos maltrató y ha seguido vejando las condiciones no sólo con Oliver sino con todas las víctimas que hay en el estado.