Revisará San Lázaro conducta homofóbica de diputadas del PRI

Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, al reprobar frente al presidente de la Mesa Directiva las expresiones contra el diputado Ariel Juárez.

Ciudad de México. A petición del grupo parlamentario de Morena, la mesa directiva de la Cámara de Diputados “revisará la conducta” de las diputadas que en la madrugada del viernes se refirieron al diputado Ariel Juárez con una expresión homofóbica. Al inicio de la sesión de hoy Morena exigió una disculpa, pero el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, sostuvo: “para que haya desagravio, debe haber agravio”.

Esa postura reflejó la excusa que las diputadas manejaron este martes, en el sentido de que el grito a Ariel Juárez fue “¡bruto!”. No obstante, cuando se le hizo notar a César Camacho que con claridad se escucha a las legisladoras de su partido exclamar “¡Eeeh, puto!”, el legislador insistió: “le dijeron bruto”.

Incluso la diputada Arlet Mólgora Glover, integrante de la Comisión Especial de Alerta de Género y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg), dijo: “le grité bruto. Y me quedé corta”.

También la ex secretaria general del PRI y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Carolina Monroy del Mazo, justificó la agresión verbal al diputado con el señalamiento de que en Morena hay legisladores que no están preparados intelectualmente y señaló que el propio Ariel Juárez, quien ha sido parte del comité ejecutivo del Stunam, no debería ser integrante de la Cámara.

Al inicio de la sesión, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, pidió que la Cámara indague “las expresiones homofóbicas” que las priístas dirigieron a Ariel Juárez, entre éstas la propia Mólgora Glover, Jasmine María Bugarín y Xitlalic Ceja García. En respuesta el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, expuso que fueron notorias las descalificaciones entre diputados del PRI y de Morena, pero que en cualquier caso ambas “son imperdonables”.

Morena presentó un punto de acuerdo, que se turnó a comisiones, para solicitar que la Cámara repruebe el grito dirigido a Ariel Juárez durante el debate del Presupuesto de Egresos 2019, “por alentar los prejuicios y estereotipos negativos contra la condición homosexual”.