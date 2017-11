Memoria cinematográfica

Un día de trabajo. Un solitario albañil es sorprendido por la presencia de un niño que lo acompañará en su día de trabajo.

La Gualdra 316 / Cine

El primer recuerdo que tengo respecto al cine surge en mi niñez, en la recámara de mis padres: la película era Alexander Nevsky, de Sergei Eisenstein. De lo poco que mantengo en mente de ese momento es la música de Prokofiev y una secuencia que sucede en un lago congelado. Me daría cuenta muchos años después del impacto que esta película causaría en mi vida.

Cuando mi abuelo preparaba su muerte en alguna camilla de algún hospital en San Diego, decidió llamar a mi padre. Le comentó que debía ver por sus hijos, que nunca olvidara de dónde venía y que volviera a sus raíces; ahí habría un terreno que le pertenecía, era cuestión de buscar quién lo habitara. Así emprendimos un viaje, peleando un terreno, a Higueras, Nuevo León, el lugar que vio nacer y crecer a mi abuelo y que también recibió a mi padre cuando volvió de Tijuana decidido a seguir encontrando historias en las aulas de la facultad de filosofía y letras.

Tenía yo diez años cuando respiré Higueras por primera vez, aún no he salido y tampoco pretendo hacerlo. En una recámara arrinconada de la casa, descubrí a Tarkovski, Bergman, Fellini, Angelopoulos, a Buñuel… y pude conocer el mundo a través del cine; lo que existe y no queremos o no pretendemos ver, lo que nos implica una regresión, un análisis, una crítica. Higueras es un pueblo donde las vacas andan por la calle principal de la plaza; es la laguna vacía, el arroyo seco, las muchachas saludando a quien por ahí pasa. Los seres humanos somos seres sociales, por esto, necesitamos de ruido, sonido, voces. Esto desaparece en el pueblo que vio partir a mi abuelo buscando nuevos horizontes, inventándose una vida que no era posible conseguir en casa. Higueras no es un lago esperando la batalla entre rusos y tártaros. Es un fragmento de la memoria, es el gallo cacareando al amanecer, es el lugar donde habría de conocer la obra de muchos cineastas y que me abriría brecha para realizar dos de mis cortometrajes.

El rostro en la pared. Un poeta recién graduado tendrá que sorteárselas para seguir escribiendo mientras se enfrenta a su solitaria realidad y al mundo laboral.

Santiago Javier Villarreal Villarreal (Monterrey, NL, 1990). Ha cursado difrentes talleres de cine entre los que destacan el de guion creativo para personajes ficcionales, con el cineasta Gabriel Nuncio; y el de dirección de actores para cine con el cineasta José Luis Solís. Su primer cortometraje, El rostro en la pared, se estrenó en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. A finales de 2013, realizó su segundo cortometraje, Un día de trabajo, que participó en el concurso Haz corto con la corrupción, con el que obtuvo una mención honorífica; participó en el ciclo jóvenes cineastas contra la corrupción; en la muestra del Festival Internacional de Cine de Monterrey 2014, así como en la Feria Internacional del Libro de Monterrey de ese mismo año. Un día de trabajo fue parte del cineclub de la casa de la cultura de Nuevo León: CONARTE, dentro del ciclo el cine y los niños, sus héroes y sus vivencias.

En el año de 2014 realizó un mediometraje-documental para el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Canal 53 y 53.1, titulado Auténticos Tigres: Una historia con garra. Ese mismo año, junto a Andrés Bermea, coordinó y colaboró en sesiones de diálogo con los espectadores dentro del ciclo de cine negro: film noir. En 2015 produjo un programa piloto de televisión llamado cine al aire, presentando la vida y obra del cineasta ruso Andrei Tarkovski. En 2016 produjo la entrevista Flor de sí, sobre la vida y creación literaria de Elena Poniatowska. Ha publicado artículos sobre cine en las revistas Cinemauno y Cathedra. En 2016-2017 dirigió su tercer cortometraje: Una memoria en construcción.

Actualmente es pasante de la Maestría en Artes con orientación en Artes Visuales, donde realiza la tesis: El análisis de dos personajes en la cinematografía de Andrei Tarkovski: Andrei Rublev en Andrei Rublev (1966) y Kris Kelvin en Solaris (1972), dentro del programa de la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

[1] Santiago Villarreal Villarreal presentó en Zacatecas tres de sus cortometrajes, el sábado 11 de noviembre en El Santero [Fundación Alfonso López Monreal]. Tres trabajos cinematrográficos que abordan de manera intimista problemas relacionados con el ser humano en relación con su entorno.

