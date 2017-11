La Gualdra 316 / Río de palabras

A ver si te animas de una vez. Ya fue mucho rato de andar haciéndole al cuento. De andar de aquí para allá y nomás nada que avanzas. A ver si ya te pones en orden y empiezas por el principio, para qué tanto buscarle puntas a la hebra. Para qué andar buscándole tres pies al gato, si el chiste nomás es decidirse, tomar la decisión, al toro por los cuernos. Echarle ganas al asunto, en resumidas cuentas. Ni es tan difícil, no cuesta nada, pues. Nomás es cosa de pararte enfrente, mirarlo a los ojos, hacer una mueca con la boca, poner cara de ternura o de desamparo eso también, a veces, funciona. Dejar caer la mirada como buscando veintes en el suelo, dejar escapar un suspirito de desconsuelo. Te aseguro que lo dejas desarmado, que no le va a quedar más remedio: buscará protegerte, darte abrigo, salvarte de tus penas, brindarte consuelo. Lo tendrás comiendo de tu mano, lo harás cachetear el suelo. Yo sé lo que te digo, qué no es eso lo que quieres… ya ves, nomás que no te decides a hacerlo.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_316