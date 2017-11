Estado de derecho, una ficción si no se acatan los fallos: SCJN

El ministro presidente Luis María Aguilar Morales, durante una sesión de la Corte en junio pasado. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, señaló que todas las partes y particularmente las autoridades deben cumplir con las sentencias de amparo, porque, advirtió, “el estado de derecho no es más que una ficción” si no se acatan las determinaciones judiciales “y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas”.

Antes de iniciar la sesión de Pleno del máximo tribunal, en donde se analizará si ordena la destitución de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura federal y del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, por desacato a dos sentencias de amparo, el ministro presidente señaló que “cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el estado de derecho, cada sentencia es el sometimiento de las partes al orden y prevalencia la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse”.

En su mensaje, Aguilar Morales afirmó que “no hay sentencia importantes y otras no tanto; el monto, los involucrados, si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundaros ante el cumplimiento del orden legal.

“En una frase, si no se cumplen las sentencias, el estado de derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas.

“Todas las partes en un juicio y especialmente cuando éstas son autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales previamente establecidos como señala nuestra ley suprema y con más razón cuando estas sentencias se emiten para resguardar los derechos humanos que protege y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Ministro presidente de la SCJN señaló que las sentencias deben cumplirse cabalmente, como está establecido en la Constitución y en ella se sanciona con severidad el desacato.

“Todo habitante de nuestro país espera que el sometimiento a la norma jurídica y el cumplimiento de la sentencia que a su amparo se dictan sean la base del respeto social y de la convivencia pacífica.

“Todos los juzgadores, especialmente quienes integramos la SCJN y todos los tribunales del país, el deber de cumplir y de hacer cumplir la Constitución que nos rige y ampara, sin excepciones y sin más miramientos que la justicia y el respeto a los derechos de todos”.