Identifica SAT a 87 citados en los ‘Papeles del Paraíso’

Osvaldo Santín, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante la conferencia de prensa “Pasos Firmes” contra la evasión realizada el 24 de mayo de 2017. Foto La Jornada

Ciudad de México. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, informó que en caso de que se compruebe que diversos contribuyentes llevaron de manera deliberada actos para engañar al fisco se podrá configurar un delito penal.

Indicó que ya se tienen identificados a 87 citados en los Papeles del Paraíso pero todavía falta cotejarlos con su Registro Federal de Contribuyentes, puntualizó.

Lo anterior, al hablar sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a empresarios, políticos y compañías que han trasladado importantes montos a paraísos fiscales dados a conocer por la revelación de los Papeles del Paraíso.

Entrevistado, después de concluir la presentación del programa “Contrataciones Abiertas”, el funcionario señaló que actualmente se está cruzando información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras jurisdicciones fuera de México.

Precisó que, en su caso, la denuncia se haría ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se persiga el delito de defraudación.

El funcionario detalló que hay programas muy agresivos para combatir las empresas fantasmas que son compañías que reportan de alguna manera ingresos y no cubren la obligación correspondiente y permiten que otros empresas erosionen su base fiscal llevando a cabo actos de defraudación sobre las cuales ya se ha tenido una recaudación superior a los 8 mil millones de pesos.

Esto ha sido derivado, dijo, de la publicación de las empresas fantasma, de las cartas de invitación, de las auditorías que se llevan a cabo para combatir este ilícito.

El jefe del SAT mencionó que en los últimos cinco años la evasión fiscal ha disminuido sobre todo en el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el caso del IVA la disminución ha sido mayor, porque partíamos de bases más bajas.

“Al día de hoy la evasión al Impuesto al Valor Agregado es cercana al 13 por ciento respecto a la recaudación total y del Impuesto Sobre la Renta es del 25 por ciento tomando en cuenta que veníamos de niveles del 50 por ciento .

Osvaldo Santín afirmó que los resultados de la investigación de los Papeles del Paraíso se dará a conocer en los reportes en cuánto tenga toda la información y se le dará seguimiento, el cual será público en su momento.

Aclaró que el tener recursos en el extranjero en estructuras off shore no necesariamente implica una ilegalidad, lo que constituye una ilegalidad es que estás no sean reportadas o si el ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no pagó los impuestos correspondientes.

“En ese momento estaremos verificando y hasta que no tengamos información concreta respecto de los hallazgos que tengamos se informará”.