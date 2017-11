Benmac acatará instrucciones de la Seduzac respecto a “sectas comerciales”: Ramírez

El director exhortó a los docentes de la Benmac a que las actividades que realicen como parte de estos grupos las mantengan al margen de la institución n foto: miguel ángel núñez

Secretaria habría solicitado que el personal de la institución no se involucre en estas organizaciones

Afirma director no tener evidencia de la cantidad de estudiantes que hayan sido “enrolados”

Felipe Ramírez Mendiola, director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), informó que acatará cualquier instrucción que haya de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) respecto a la participación de algunos docentes en cursos de coaching coercitivo impartidos por organizaciones sectarias y el “enrolamiento” de estudiantes en ellos.

“Yo estoy en la disposición de acatar las instrucciones que me de la secretaría al respecto. Este es uan centro de trabajo que depende de la Seduzac y como lo dijo la secretaria, de entrada hay un deslinde institucional y yo no me voy a oponer a lo que proceda”, expresó.

Comentó que ha tenido acercamiento con varios docentes que están involucrados en las llamadas “sectas comerciales” cuya existencia “yo desconocía” y “les he pedido que no involucren a la escuela y que su trabajo sea profesional”.

Expuso que no tiene evidencia de la cantidad de estudiantes de la Normal que hayan sido “enrolados” a los cursos y varios docentes le han asegurado que han sido respetuosos de la institución.

Ramírez Mendiola dijo que, de acuerdo a la información que reveló la investigación sobre las sectas comerciales, “son grupos que se pueden aprovechar de la situación de las personas y coincidiría con la secretaria” en la postura que ella asumió.

En ese sentido, exhortó a los docentes de la Benmac a que las actividades que realicen como parte de estos grupos las mantengan al margen de la institución, o de lo contrario “ellos deberán responder”.

“Yo no puedo negar que estas situaciones afectan la imagen de la escuela, pero el trabajo profesional que realiza cada profesor no se debe involucrar con ninguna situación de este tipo. No tengo evidencia de que se hayan involucrado estudiantes o que los maestros realizaran estas actividades”, dijo.

Indicó entonces que, “como institución nos deslindamos de esas prácticas y considero que estas pasan al ámbito personal (de algunos docentes). Los maestros involucrados aquí se manejan con profesionalismo y mientras todos cumplamos con nuestra labor y las situaciones personales no afecten la imagen de la escuela, creo que ellos están en su derecho”.

Ramírez Mendiola manifestó que en lo que va de su administración no ha tenido conocimiento de que alumnos y docentes sigan vinculados a los grupos de coaching y el trabajo se centra en la formación de docentes de calidad. Muestra de ello es que 100 por ciento de los egresados de cuatro de las cinco licenciaturas de la Benmac resultó idóneo en el Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente.

Por último, comentó que la secretaria de Educación, Gema Mercado Sánchez, le solicitó que los docentes y alumnos de la Benmac no se involucren con ese tipo de organizaciones o grupos. “A la luz de estos reportajes obviamente que vamos a poner más atención”.

Aseguró también que la participación de profesores normalistas en las sectas comerciales no tiene impacto en la formación de docentes, ya que el programa de estudios y las actividades planeadas en las academias están previamente definidas, por lo que no hay margen para la promoción de las ideas que hayan asumido luego de participar en ellas.