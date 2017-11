El Muro de Berlin cayo un 9 de noviembre de 1989. A 28 de años de su caida, presentamos un fragmento del muro en la actualidad

Quién lamerá mi cicatriz. Quién se acercará a ella con ternura y me dirá no pasa nada, casi no se nota. Quién la acariciará tratando de alisarla. Quién encontrará en ella más que una mueca una sonrisa. Quién la contemplará por las noches en silencio, mientras yo duermo, y se dirá a sí mismo que es una cosa de nada, que no tiene importancia, que últimamente incluso, ya casi se ha ido borrando. Quién me desnudará arrebatado y no se quedará contemplándola, porque la conoce, porque es parte mía, como mis manos o mi cara. Quién al verla no perderá su libido, no se les escaparán las ganas por la ventana. Quién arremeterá ante ella con más fuerza y la lamerá tratando de borrarla a besos; hasta hacerla desaparecer, hasta dejar como nueva mi piel, como antes mi pecho. Quién me abrirá nuevamente la herida… quién hará que brote una nueva cicatriz.

