Panteones antiguos en Guadalupe y Zacatecas, a su máxima capacidad

Ataúdes de diferente precio y calidad se ofrecen para quienes tienen la tarea de sepultar a un ser querido n foto: andrés sánchez

En los panteones de más antigüedad en Zacatecas y Guadalupe, ya no existen lotes libres para su venta, por lo que la única opción es adquirir un espacio en panteones nuevos, que se han construido en la zona conurbada de ambos municipios.

René Medina, encargado de los panteones Francisco Herrera y La Purísima, en el municipio de Zacatecas, detalló, actualmente sólo se da atención a aquellas personas que ya habían adquirido un lote con anterioridad, o que buscan una gaveta encima de alguna lapida que tenían.

No hay venta de espacios y la única opción es en Jardines del Recuerdo. Y en estos panteones la mayoría de los contratos son a perpetuidad.

Y a la fecha no se ha tenido que recurrir a la exhumación de algún cadáver, porque no se haya pagado dicho contrato de perpetuidad. Anteriormente, y de acuerdo con la Ley de ingresos, se cobraba un espacio individual en 7 mil 500 pesos, en cualquiera de los dos camposantos. Y este mismo precio se ofrece en Jardines del Recuerdo.

Rogelio Flores, encargado del departamento de panteones del ayuntamiento de Guadalupe, mencionó que el Panteón de Dolores, uno de los más antiguos ubicado a espaldas del barrio Santa Rita, se encuentra a su máxima capacidad. Y solamente hay lugar para quienes ya cuentan con un lote. En este panteón, se tiene 616 lotes familiares, 3 mil 314 individuales y mil 13 infantiles.

Los precios de los lotes, en el caso de un individual, su costo ronda los 7 mil 817 pesos. Para adquirir un lote familiar se tienen que pagar 23 mil 373 pesos, y el cual tiene capacidad hasta para 21 cuerpos utilizando el terreno al 100 por ciento.

Mientras que el Panteón de Jardines de Sauceda, aún tiene cerca de 70 por ciento de su capacidad libre en lotes familiares, individuales e infantiles. En este panteón hay una fosa común o un lugar donde se entierra de manera digna personas no reconocidas. Y actualmente hay 39 cuerpos.

El panteón de San Isidro, en la localidad de La Zacatecana, solamente tiene 12 lotes ocupados, es decir, tiene cerca de 99 por ciento de capacidad. Aún hay 528 lotes familiares, mil 500 individuales y 380 infantiles.

Apuntó que a la fecha, y en administraciones anteriores, no se han tenido casos de exhumaciones de personas por no pagar su derecho a perpetuidad en el camposanto. Y no se tiene este problema con quienes tienen dicho contrato.