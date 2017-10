Telescopio

Los progresistas ecuatorianos, en crisis: Cuando se realizaron las pasadas elecciones presidenciales en Ecuador no faltó algún politólogo, siempre despistado, que dijera que los gobiernos progresistas libraban allí su batalla de Stalingrado frente a un supuesto nazifascismo (olvidando que en la oposición a Rafael Correa estaban los indígenas de la Conaie, los sindicatos y la izquierda, no sólo el gran capital). Venció la continuidad y asumió el gobierno quien había sido vicepresidente de Correa y había recibido el apoyo activo de éste: Lenín Moreno, cuyo nombre mismo indica que no es de derecha. Correa creía poder gobernar por procuración, pero tuvo que irse del país ante las primeras medidas del gobierno contra la corrupción y la crisis económica adoptadas por su sucesor y miembro de su mismo partido, quien además comenzó negociaciones con las organizaciones sociales y la oposición. Quedó como su hombre en el gobierno el vicepresidente Jorge Glas. Pero éste fue comprometido en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Correa y la Controlaría pide su destitución. La Asamblea Legislativa muy probablemente la aprobará, sostienen los diarios ecuatorianos La Hora y El Comercio. Glas está encarcelado y el segundo de los cotidianos citados reporta que Alianza País, el partido de Correa, se dividió en dos y podría quedar en minoría. Ecuador rechazó a los candidatos derechistas, pero no por ello eliminó los problemas propios de los gobiernos progresistas (corrupción, crisis económica grave).