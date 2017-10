No hay voluntad para erradicar la desaparición forzada: ONG

Pese a haber sido aprobada a mediados de octubre, la Ley General de Desaparición Forzada no ha sido promulgada y en el Presupuesto de Egresos 2018 no se asignaron recursos suficientes para hacerla funcionar, ‘‘lo cual deja ver la falta de voluntad política real de las autoridades para erradicar este crimen’’.

Comicios, otro factor

Otro tema que podría dejar a la norma sin fondos es la utilización de cuantiosos recursos para las elecciones presidenciales de 2018, en las cuales los partidos ‘‘gastarán de forma indiscriminada para mantenerse en el poder o llegar a él. Todos los demás presupuestos se van a recortar para mandarlos a la canasta de las elecciones’’.

Peralta indicó que ‘‘aunque sabemos que la ley no puede implementarse al 100 por ciento, al menos debería garantizarse que las acciones de búsqueda no se retrasen y que se empiece con el procesamiento de identidad genética de todas las personas que están como ‘no identificadas’ en las fosas comunes’’.

Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, destacó por su parte que la desaparición de miles de personas en México es un fenómeno tan grave que ni siquiera tendría que haber pretextos para no darle los recursos necesarios a las leyes y organismos encargados de combatir este flagelo.

El verdadero problema no es la carencia de fondos, ‘‘sino que no hay voluntad política. No es que no puedan o que no haya dinero. Los desaparecidos no son su prioridad’’, asentó.