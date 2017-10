La situación es ‘‘crítica’’; en riesgo, pago de nómina y aguinaldo: rectores

Para cinco universidades estatales la situación financiera es crítica: sin una ampliación presupuestal inmediata, sus rectores consideran que entrarán en quiebra. Se trata de las universidades autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El rector de esta última institución, Eduardo Bautista, indicó en entrevista que la crisis ‘‘ha llegado al límite. Nos vemos impedidos a cumplir compromisos laborales como el pago de aguinaldos y de la nómina de la segunda quincena de diciembre’’.

Pago de pensiones, crecimiento de las nóminas y falta de aumentos presupuestales son, entre otras cosas, lo que ha llevado a esta situación a las universidades, de acuerdo con los rectores.

El lunes, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se reunirán con los rectores de las universidades en crisis. La solicitud de las cinco instituciones –que atienden a 180 mil estudiantes de nivel superior y medio superior– es una ampliación presupuestal por 4 mil millones de pesos.

Desde principios de año, la SEP y las universidades han sostenido reuniones para buscar el saneamiento de sus finanzas, pero a mediados de la semana, los rectores recibieron una carta de la secretaría en la que se les notificó que, debido a los daños provocados por los sismos y huracán de septiembre, el gobierno federal no podrá sostener los acuerdos a los que se había llegado con esas instituciones para apoyar sus finanzas.

Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la SEP, ha indicado que son 10 universidades estatales las que están en riesgo de quiebra. De ellas, cinco dirigieron el jueves una carta al presidente Enrique Peña Nieto, tras recibir el mensaje de la SEP. La petición al mandatario fue que interviniera de manera inmediata, porque ‘‘requerimos una ampliación presupuestal de manera urgente para cubrir las nóminas de más de 26 mil trabajadores’’. La respuesta fue la convocatoria a los rectores para el lunes.

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, ha dicho que la petición a la Secretaría de Hacienda y al Congreso es que se mantenga sin recortes el gasto ordinario para las instituciones de educación superior y que, de ser posible, se aumente.

El rector Bautista considera que, en el caso de la UABJO, se requeriría de un aumento presupuestal de alrededor de 30 por ciento. ‘‘Somos la universidad que recibe el presupuesto más bajo por alumno en el país, menos de 37 mil pesos anuales. Un aumento de este porcentaje nos permitiría llegar a la media nacional, 47 mil pesos’’.

No se trata únicamente de pedir, sostiene el rector: ‘‘Estamos en disposición de sanear las finanzas, de abrirnos a la fiscalización de los recursos. Por parte de la Universidad de Oaxaca no hay ningún temor a la revisión. Pero tampoco se trata de sólo recibir recursos para posponer la quiebra, sino de atender problemas estructurales’’.

Para Bautista, las universidades estatales cumplen un papel indispensable en la sociedad, por lo que ‘‘no podemos en el país seguir con universidades de primera, de segunda y de tercera. Necesitamos poner el mismo piso a las instituciones estatales. Requerimos de una política de educación superior efectiva, que insista en el incremento de presupuestos y que atienda con énfasis a las universidades con una historia de rezagos’’.

