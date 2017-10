Un gobierno inútil, también mata

Zacatecas vive la peor crisis de inseguridad y violencia de su historia, estamos viviendo en un peligro constante, nuestras calles se están llenado de muertos y nuestros hogares de luto.

Los secuestros, extorciones y asesinatos se cuentan por decenas cada semana, los medios informan diariamente de tragedias que llenan de dolor a nuestras familias y el Gobierno está rebasado, por eso se ha quedado paralizado y se limita a observar la masacre con resignación.

Alejandro Tello piensa que puede resolver un problema complejo con soluciones fáciles, por eso insiste en resolver la inseguridad con reuniones de gabinete y campañas publicitarias, pero incluso sus estrategias de comunicación han sido rebasadas por la realidad.

Primero nos dijeron que más del 95% de los muertos estaban vinculados al Crimen Organizado, gastaron millones de pesos en publicidad para criminalizar a los jóvenes al grito de “no te involucres” y la realidad se encargó de demostrar que con estos niveles de violencia, los involucrados y los inocentes corren el mismo peligro.

A Froy lo mataron en Fresnillo, estaba en su trabajo, no estaba haciendo nada malo y todos sabemos que era un joven integro. Cinthia era una joven estudiante, tampoco hizo nada malo, pero la violaron y la mataron cuando iba de su casa a la escuela. Cuando los padres de estos jóvenes inocentes sepultaron a sus hijos, también enterraron la estrategia del Gobierno para criminalizar a las víctimas de la violencia. Ahora está claro que no importa si vendes droga, si la consumes o ni siquiera la conoces, todos estamos igual de vulnerables.

Pero eso no es todo, para nadie es un secreto, que en privado el Gobierno de Alejandro Tello le pedía a las víctimas de la violencia que accedieran a las peticiones de los delincuentes, pero esa estrategia también ha quedado rebasada.

Oscar era hijo de un importante líder ganadero, lo mataron porque se resistió a un secuestro, el caso de Alejandro fue diferente, él no se resistió al secuestro, su madre es una reconocida soprano y movió cielo, mar y tierra para conseguir el rescate, pero a pesar de todo, su hijo fue masacrado. Ramón era regidor en Ojocaliente, también lo secuestraron y lo torturaron brutalmente, fue abandonado con vida pero su cuerpo no soportó los estragos de la tortura y falleció después de una triste y larga agonía.

Está claro que frente a estos niveles de violencia, no importa si estás involucrado o no, tampoco importa lo que hagas o quién seas, la inseguridad ha rebasado al Gobierno y los ciudadanos estamos a merced de los delincuentes.

Por eso Tello ha comenzado a cambiar el discurso y ahora promete que se hará justicia en todos los casos, pero no está haciendo nada para cumplir esa promesa. El asesinato de un niño llamado Toñito tiene más de un año en la impunidad, los jóvenes de la escuela de veterinaria también cumplen meses sin avances en las investigaciones.

Estamos parados en una bomba de tiempo, porqué tenemos a un Gobierno que no previene el delito, que no detiene a los delincuentes, que no investiga los delitos y que no tiene ninguna estrategia contra la inseguridad. Insisto, el Gobierno ya perdió el control, está completamente rebasado por la violencia y eso nos pone en riesgo a todos, para decirlo con más claridad, a ellos ya los mataron, ahora seguimos nosotros.

Frente a este desastre, Tello no cambia, insiste en evadir su responsabilidad y busca resolverlo todo con estrategias de comunicación, ahora ha comenzado a decir que este desastre también es culpa de la sociedad. Dicen que el que nada sabe, nada teme, por eso Tello está tranquilo, dice que él no ha matado a nadie, pero su incompetencia nos está costando muchas vidas.

Hoy tenemos a un Gobernador titubeante que no es capaz de poner orden ni en su casa y que mucho menos se atreve a intentar poner orden en Zacatecas, pero ese Gobierno cobarde es el reflejo de una sociedad que no se atreve a exigir sus derechos.

Así que llegó la hora de enfrentarnos a la realidad, el Gobierno ya nos dijo que no puede con el problema, ahora necesitamos resolverlo nosotros. El Gobierno no va a cambiar, nosotros necesitamos cambiarlo, porque tristemente ya descubrimos, que la incompetencia también mata.