Todo Zacatecas al rescate de la UAZ

El Gobierno Federal atenta abiertamente contra el desarrollo de la nación: declarar que le quita sustento financiero a las universidades públicas para darlo a otros gastos, es un verdadero atentado al soporte del progreso en México. No podemos entender que no se apoye a las instituciones que son la clave para planear la totalidad del desarrollo: ¿se puede entender una economía del conocimiento sin las universidades? La investigación y la formación del capital humano es la sangre misma del florecimiento económico. Las universidades son las gallinas de los huevos de oro. ¿Cómo podemos justificar que el presidente destine 850 millones a gastos en imagen y corte el subsidio extraordinario a las instituciones de educación superior? Al Instituto Nacional Electoral se le destinaron 25 mil millones de pesos para el año, y no se puede dar 4 mil millones para las 7 universidades en asfixia financiera. Se han rescatado bancos con montos superiores a todo el presupuesto anual del estado de Zacatecas, y no se le pueden dar 400 millones a la UAZ. Y podemos hacer decenas de comparaciones que mostrarán el injusto trato de las autoridades federales para con las universidades.

Las propias autoridades universitarias suelen ser injustas consigo mismas. El discurso del Rector de la UAZ, en el sentido de culpar a las administraciones anteriores del colapso financiero, provoca que se perciba el problema como una crisis por causas internas, lo cual exculpa de la obligación a gobierno federal de ampliar los presupuestos educativos. No: mientras la cobertura siga siendo menor al 30 %, los subsidios son claramente insuficientes dado el objetivo de alcanzar el 50 % contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hicieron los anteriores rectores? ¿Se robaron el dinero? ¡No! Contrataron más profesores para atender un mayor número de jóvenes zacatecanos; y dada la realidad juvenil que vivimos, eso lo agradecemos. Y lo hicieron a costa de sí mismos. Eso no es lo ideal para la razón contable, pero gracias a eso, 10 mil jóvenes más encontraron cabida en nuestra alma mater. Y los casos de corrupción también deben ser sancionados por las autoridades. Quien está incumpliendo es el Gobierno Federal.

Ahora bien, hay quien critica que falta impacto de las universidades en sus territorios, pero eso también es responsabilidad de Gobierno Federal, sus políticas de calidad llevan a las instituciones a conducirse de acuerdo a ciertos indicadores de gestión, pero que poco ayudan al desarrollo de sus estados, por ejemplo, impulsan al Sistema Nacional de Investigadores, que producen artículos con poco impacto, pero nunca han planteado un sistema que fortalezca la vinculación universidad-sociedad, que enlace la actividad académica con los planes de desarrollo local. Sus políticas son erradas. Y así, de acuerdo a sus indicadores de calidad la UAZ es una universidad de avanzada, con el 92 por ciento de su matrícula en programas acreditados como de calidad. ¿Y esos buenos resultados han servido para sensibilizar a las autoridades federales? ¡En lo absoluto! Lo que debemos tener todos claro, es que asfixiar a la UAZ es hacerlo con Zacatecas, en ella estudian nuestros jóvenes y mueve en mucho la economía estatal. En suma, la crisis de la UAZ es un asunto no sólo de la institución, sino de todos los zacatecanos. Esperemos que convoquen a todos a la defensa de la misma: organizaciones sociales, municipios, Gobierno del Estado, otros sindicatos, medios de comunicación. Todos con la Universidad Pública: todos con la UAZ.