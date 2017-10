Foro de Participación por la Seguridad Humana / Liliana de la Torre Torres

“Calidad de vida y bienestar psicosocial en policías municipales de fresnillo”

Lic. psicología clínica Liliana De La Torre Torres.

Después de haber realizado la investigación en policías municipales de Fresnillo y realizarles pruebas para conocer cuál es su calidad de vida y bienestar nos podemos dar cuenta que su calidad de vida es de medio a bajo al igual que su bienestar psicosocial.

El horario que cubren actualmente los policías es de 24 x 24 por la falta de personal al no aprobar el examen de confiabilidad, siendo esto un factor por lo cual la condición física de ellos demerita el someterse a largas jornadas de trabajo sin dormir, dando por resultado que sus capacidades, habilidades y energía se ven disminuidas. Al igual se puede percibir que las actividades familiares y sociales también sufren de cierta limitación ya que comentan ellos de forma externa a la escala que lo único que desean al llegar a su hogar es dormir y recuperar el sueño perdido. Aunado a esto las situaciones de alerta continuas en que están y en ocasiones escenas traumantes que les toca presenciar y que tienen una afectación psicológica estresante.

La calidad de vida y bienestar psicosocial laboral es muy importante para lograr la satisfacción personal de cada uno de los miembros de la corporación y a la vez llevar esa satisfacción en todos los ámbitos en los que se desenvuelve ya sea de forma individual, familiar, social y espiritual. Debido a que es parte de la tranquilidad emocional de cada individuo cubrir las necesidades básicas y de sentirse útil en cuanto a su eficacia, creatividad y en relacionarse con los demás

Así pues la Calidad de Vida Laboral y bienestar psicosocial es el grado en que los miembros de una organización son capaces de satisfacer sus necesidades personales a través de cada una de sus experiencias en el contexto laboral, teniendo en cuenta aspectos psicológicos y socio profesionales del individuo que permiten producir motivación para el trabajo, mejorar la capacidad de adaptación a los cambios del ambiente del trabajo, mejorar la creatividad y voluntad para innovar y aceptar los cambios en la organización.

Recomendaciones

Se les recomienda a la corporación la disminución de jornada laboral para que los trabajadores tengan un mayor desempeño en su trabajo.

Reciban los incentivos necesarios para motivarlos a sentirse parte de la corporación.

Brindarles la atención psicológica necesaria, para que no se vea afectada su salud física y mental.

Dar la capacitación y pláticas sobre el ambiente laboral, trabajo en equipo y liderazgo.

Implementar dentro del entrenamiento físico una rutina de ejercicios benéficos para su salud física.

Que se trabaje en su habiente laboral esto realizando a comandantes ya que son los líderes conferencia sobre liderazgo.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Las dimensiones de la calidad de vida son el conjunto de factores que constituyen el bienestar personal, emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.

Los indicadores de la calidad de vida son percepciones específicas de una dimensión, comportamientos y condiciones que proporcionan una indicación del bienestar de la persona.

El trabajo es una parte fundamental en la vida del ser humano. Es una actividad que: Proporciona un ingreso, beneficia algún sector de la población, sirve para el desarrollo personal de quien lo efectúa.

Cuando se cumplen cualquiera de estos aspectos, se eleva la autoestima de la persona que lo lleva a cabo.

En nuestra sociedad, el trabajo está considerado como un elemento que refleja la importancia y capacidad de una persona.

Tener una autoestima alta en el trabajo Significa que: Tenemos la capacidad para reconocer nuestras habilidades y limitaciones, estamos dispuestos a arriesgarnos y aprender, podemos pedir ayuda sin sentirnos mal o temer la crítica de los demás, nuestras expectativas son realistas y confiamos en alcanzarlas, tenemos la capacidad de aceptar y adaptarnos a los cambios necesarios, podemos trabajar en equipo y ayudar a los demás, para que logren el éxito, compartimos nuestros sueños y tratamos de alcanzarlos, tomamos decisiones , nos responsabilizamos, tratamos de ser creativos, etc.

Las organizaciones de aprendizaje son esenciales para la mejora de los resultados personales. Una organización de aprendizaje eficaz posee una cultura o sistema de valores (como la calidad de vida) que apoya el aprendizaje, y una estructura que facilita los procesos que integran la nueva información y posibilitan el cambio

Introducción

La Dirección de Seguridad Pública Municipal Fresnillo hoy en día deben tener en cuenta que las personas que contratan no únicamente necesitan de un salario para sentirse a gusto dentro de la corporación, existen otra serie de factores que también son indispensables, como el aprecio, reconocimiento, respeto y otros más que a la larga son los que logran aumentar la autoestima de un empleado.

Mejorar los niveles de autoestima de los empleados fomenta un mayor desempeño laboral del área de recursos humanos, mejorando la eficiencia y seguridad de fresnillo. La importancia al aumentar el desempeño laboral merece la atención por parte de dirección para brindar los recursos necesarios con enfoque al desarrollo del empleado.

Las características de la dirección de seguridad pública municipal 77 años de existencia en fresnillo .Se trata de una corporación dedicada a servir a la ciudadanía, proteger, apoyar, brindar una seguridad. Para esta corporación su visión es mejorar, crecer en todos los sentidos mejora personal en el trato, para siempre poder proteger. Sus valores son profesionalismo honradez y eficiencia. Donde el policía no se sienta desprotegido, un policía digno para dignificar a la sociedad freníllense. La necesidad por la que pasa esta corporación es falta de equipamiento y personal.

Las actividades laborales a realizar en la dirección de seguridad publican son:

Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.

Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones

Proporcionar a los trabajadores motivación, autoestima y ambiente de trabajo favorable ya que la dirección de seguridad publica genera fuentes de trabajo, si sus trabajadores realizan sus actividades adecuadamente y con honradez habrá un ambiente laboral adecuado por el cual mejorara la calidad de vida de cada uno de los elementos.

El programa de intervención es introducir conocimientos y estrategias para que los trabajadores no tengan problemas en su trabajo y otorgar el conocimiento de los beneficios que la psicología nos puede brindar y si la persona así lo desea ayudarles a trabajar sus problemas conductuales con los conocimientos científicos para que se encuentren en equilibrio en su persona.

El siguiente plan de intervención puede apoyar la defensa de los derechos personales y la participación del usuario. La formación de valores es esencial, apoyos individualizados centrados en la persona es decir, en los intereses de la persona. Así mejorando los resultados personales se mejorara el rendimiento en su trabajo como el liderazgo, que los elementos de policía mantengan una labor de servicio hacia la ciudadanía, encaminada a la prevención del delito, en la cual sus garantías individuales, las de la sociedad e infractores sean su prioridad.

Para mejorar los resultados personales, la mejora de la calidad incluye cuatro procesos fundamentales

Este programa de intervención se realiza para Fortalecer y dignificar el trabajo que realizan, logran un cambio de actitud, así como la postura que deben mostrar , los objetivos del plan de intervención actitud positiva y excelencia en su labor que desempeñan, dirigido a elementos de la Policía municipal fresnillo zacatecas.

Logrando con esta intervención reforzar el trabajo que realizan los cuerpos policiales en beneficio de la sociedad, redoblando esfuerzos en beneficio de la sociedad freníllense una corporación cumpliendo totalmente con sus objetivos el cual es servir adecuadamente al municipio de fresnillo

Planteamiento

Cuando una persona tiene una autoestima baja, repercute en la calidad, cantidad de su trabajo y en las diferentes relaciones que éste implica (jefes, empleados, clientes, proveedores, compañeros, etc.), el buen liderazgo en esta corporación es importante ya que a mejor liderazgo mayor eficiencia en las actividades realizadas, el ambiente de grupo es el principal factor para una corporación saludable y bien establecida.

Si tenemos fe en nuestras capacidades, sentimos que podemos controlar nuestra vida y los problemas que surgen en el trabajo.

Cuando confiamos en poder hacer algo, casi siempre lo podemos hacer y lo hacemos bien.

Y si descubrimos que no lo podemos lograr, no nos auto devaluamos, ni nos sentimos mal, simplemente buscamos una mejor opción o la ayuda de la persona indicada.

En el siguiente proyecto se habla de la relación que tiene la autoestima y el trabajo para mejorar la calidad de vida y bienestar, definiendo primeramente lo que es trabajo y él porque es importante tener una buena autoestima laboral; y finalmente se habla de cómo mejorar la autoestima para mejorar la calidad d vida.

La autoestima como un factor influyente en el buen desempeño laboral, para lo cual comienzo definiendo el concepto de autoestima.

Definición de autoestima

La palabra autoestima “Es el significado más directo de la palabra auto (sí mismo/a) Estima (amor, aprecio).Quererse a sí mismo/a, ni es egoísmo, ni es enfermizo; es un sentimiento fundamental.”

La autoestima es muy importante también porque le ayuda a la persona descubrir las habilidades que tiene, a descubrirse a él mismo y a sacar provecho de su potencial; ya que si es ignorante de estas habilidades es como que si no las tuviera, lo mismo pasa con la inteligencia alguien que no tiene amor propio no se cree con capacidades de solucionar un problema, por tanto no lo es.

Teniendo una buena valoración de sí mismo y estando consiente de las posibilidades, se pueden trazar objetivos claros, el conocimiento que se tenga de sí mismo va bien ligado con el amor que se tenga la persona, pues ayuda a tener una orientación, de lo que se posee tanto cualidades, habilidades, destreza; como también de lo que se carece o con lo que se está disconforme,

Defectos, limitaciones y es así, sabiendo lo bueno y lo malo que se tenga, se pueden hacer de las debilidades fortalezas.

Según la pirámide de necesidades de Abraham H. Maslow, la estima es una necesidad que debe cubrirse, como se explica a continuación:

PIRAMIDE DE MASLOW

Esta pirámide de Maslow, explica que el ser humano tiene necesidades que satisfacer, pero que estas tienen orden de prioridad, empezando por la base de la pirámide se encuentran las básicas o necesidades fisiológicas, como son el hambre, la sed, dormir; ya satisfecha esta necesidad pasa al siguiente escalón que es la necesidad de seguridad, luego que se siente seguro, está la de aceptación social, donde busca el amor, la necesidad de ser miembro de un grupos sociales, la necesidad que se encuentra en penúltimo lugar es la necesidad de autoestima, donde necesita tener éxitos propios, que los demás lo alaben y que reconozca que es un persona competente; para culminar dicha pirámide Maslow dice que el ser humano necesita sentir la autorrealización que es ver los logros que ha alcanzado y sentir satisfacción de eso.

“La conciencia del propio valor eleva el estado de ánimo, aumenta la alegría vital, así como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad de decisión y la de rendimiento”.

Tener estima a uno mismo es muy importante, porque el amor es el motor de la vida y el amor a uno mismo es una pieza fundamental, es la chispa que impulsa a la persona no solo a vivir por vivir sino a disfrutar de la vida que aunque tenga altos y bajos todos los acontecimientos que esta nos ofrece tiene su lado bueno y hay que sacarle el mejor provecho.

La autoestima es muy importante porque es como un compañero de batalla que se lleva para poder vencer todo los retos que se presenten.

La autoestima de un individuo define la calidad de las relaciones interpersonales (con otras personas), intrapersonales (consigo mismo) y con su entorno (con lo que le rodea). ”

Una persona con una baja valoración de ella misma, experimenta ansiedad a la hora de tomar decisiones, no así alguien que tiene una buena valoración de ella misma, porque esta consiente que en la vida va a cometer errores, que va experimentar el fracaso, pero no le teme a la frustración que pueda experimentar, pues confía en ella y sabe que por lo que ella es y tiene puede superarlos y salir de ellos; llevando a esta persona a poder tomar decisiones sin miedo a equivocarse, a arriesgarse por la vida para poder dar más de lo que ella tiene ahora

Autoestima laboral

En el mundo laboral actual el ser humano está expuesto a condiciones cambiantes, presiones, retos, conflictos y muchas otras situaciones que encierran un factor bastante influyente sobre la autoestima del mismo y donde a su vez el carácter y la personalidad del individuo condicionan los logros y fallas que inciden en los resultados esperados en cualquier empresa o negocio, de allí la importancia de este proyecto en aumentar el autoestima del trabajador.

La autoestima en el ámbito laboral se entiende como la valoración que cada persona hace de sí misma sobre sus capacidades e importancia que repercuten en el desarrollo de su trabajo, la cual influye a la vez en sus relaciones entre compañeros de trabajo y con sus superiores.

La autoestima de los miembros de la corporación les posibilita afrontar con éxito los procesos de cambio y transformación en el ámbito laboral ya que les permite ver los retos como oportunidades más que como amenazas.

Influencia de las condiciones laborales en la autoestima del trabajador

Al obtener un empleo las personas se sienten valoradas y reconocidas, ya dentro del mismo, el grado de autoestima que se presente depende de los pilares de la motivación hacia el trabajador.

Cuando una persona obtiene su empleo se siente motivada por el hecho de haber sido elegida como apta para desarrollar la tarea que requiere el puesto al que aspiró y ha sido asignado; sin embargo este sentido puede cambiar de acuerdo a los estímulos que del entorno laboral reciba el trabajador y de qué tan sólidas son las bases de la autoestima que posee.

Si alguien es constantemente avergonzado en su puesto de trabajo, sobre todo frente a todos sus demás compañeros, sin reconocer nunca los logros alcanzados se desarrollará una actitud negativa hacia el trabajo y la corporación, que hacen que en lugar de sentirse parte de la razón de ser de la misma se sienta excluida de ella con lo que cada día se sienta con menor valor por estar en un lugar donde no puede desarrollar su potencial y esto afectará su rendimiento negativamente.

Plan de intervención

El siguiente plan de intervención reforzara estos rasgos desde el mejorar la calidad de vida de cada elemento.

Ya que en el plan de intervención se proporcionan platicas motivacionales.

Dinámica de grupo es una designación sociológica para indicar los cambios en un grupo de personas cuyas participaciones buscan poder afianzar sus relaciones mutuas ya que son importantes, hallándose en contacto los unos con los otros, y con actitudes colectivas, continuas y activas.

La dinámica de grupos tuvo su origen en Estados Unidos a finales de 1930, por la preocupación de la mejora en los resultados obtenidos en el campo político, económico, social y militar del país; la convergencia de ellas, así como la teoría de la Gestalt, contribuyeron a fundamentar la teoría de la dinámica de grupos.

El psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin fue el pionero en el estudio de los grupos. Su teoría del campo del comportamiento fundamentó no sólo el estudio del comportamiento individual, sino también permitió la interpretación de fenómenos grupales y sociales.

CICLO PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LOS TRABAJADORES

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA EN LA CORPORACION

Para favorecer el desarrollo de una buena autoestima se puede contribuir al facilitar alternativas con objetivos acordes a las capacidades y nivel de desempeño de los trabajadores. Esto significa que para contribuir positivamente en la autoestima de los trabajadores es necesario ver que las exigencias y metas que se les demandan sean acordes a sus aptitudes y capacidades para no someterlos a trabajos donde su rendimiento sea negativo por falta de preparación y no de capacidad, en todo caso si la persona se siente apta para aprender algo nuevo la corporación puede fortalecer esa actitud mediante capacitaciones que mejoren su rendimiento.

Hay espacios como lo es el comedor cuando los trabajadores no se encuentran laborando se puede ambientar con publicaciones, mensajes de autoestima que llamen su atención, lean la información. y comprendan que ellos son importantes para su empresa esto genera un sentimiento de comodidad y agradecimiento que los llevara a realizar mejor su trabajo y esto hará que aumente su desempeño laboral. para esto su director le entregara personalmente un detalle al trabajador el dia de su cumpleaños.

Los jefes (comandantes) deben autoevaluar su método de revisión y corrección en las labores de sus subordinados para ver si no están cerrados a las opiniones, sugerencias, y críticas, para lograr que su personal se sienta parte de los objetivos de la corporación. Para esto se les impartirá conferencia a todos los comandantes, para aumentar la autoestima de sus subordinados y obtengan un ambiente agradable en el área de trabajo.

ya que si los comandantes les brindan poder, confianza y responsabilidad a los subordinado. De ahí la importancia de que los comandantes sean más abiertos a las opiniones de su personal, considerándolos elementos importantes para el desarrollo de la organización en quienes pueda delegar actividades confiando en sus resultados, con lo que contribuirá a elevar la autoestima de sus trabajadores y su identificación con los fines de la corporación para obtener mayores y mejores resultados.

Debe reforzarse los aspectos positivos encontrados en una persona o en sí mismo, y manifestarle su importancia y su aporte en las actividades que se llevan a cabo, ya que aunque una persona tenga buena autoestima, los estímulos que recibe del medio influyen en su desempeño en gran medida.

Psicológicamente, todo policía, por el hecho de serlo, y con independencia del puesto que ocupe, debe reunir una serie de características de personalidad, y de aptitudes psicofísicas para ejecutar su labor de forma adecuada.

Las aptitudes y rasgos exigibles son los siguientes:

Aptitudes

– Capacidad de análisis

– Capacidad de alerta y atención concentrada

– Capacidad de atención mantenida

– Capacidad para el análisis rápido de situaciones complejas

– Perseverancia

– Memoria visual

– Fluidez verbal

– Coordinación motora y destreza física

Rasgos personales

– Autocontrol de los impulsos y emociones

– Sentido de la autocrítica

– Seguridad en sí mismo

– Sentido de la autoridad. Firmeza personal

– Resistencia a la frustración

– Capacidad empática y manejo de la relación interpersonal

– Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional

– Objetividad

– Iniciativa

– Capacidad de integración en el grupo. Desarrollo de conductas cooperativas

– Capacidad de automotivación.

Las dinámicas de grupo adquieren un valor específico de diversión que estimula: Emotividad, Creatividad, Dinamismo o Tensión positiva.

-Dinámica esto me recuerda.

Objetivo. Animación y concentración.

Participantes: 20 elementos de la corporación al azar por día durante 10 Días. Material:

Desarrollo: Esta dinámica consiste en que un participante recuerda alguna cosa en voz alta. El resto de los participantes manifiesta lo que cada uno de ellos, esto les hace recordar espontáneamente. Ejemplo: “pensé en una gallina”, otro “eso me recuerda…. Huevos” etc.

-Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, sale del juego.

– Sociodrama clases de grupos

Objetivo: que se aprecie el sentido de la colaboración y trabajo en equipo.

Lugar: campo abierto

Duración:

En todo grupo humano se dan diversas actitudes que conviene estudiar para prevenir los daños que un mal grupo puede hacer en conjunto.

Desarrollo: se divide el grupo en cuatro subgrupos y por suerte se les entrega una hoja con las características de cuatro grupos diferentes.

A-GRUPO CERRADO- Un grupo rosca donde no dejan participar a nadie.

B-GRUPO CINAURO-Todo lo miran con actitud de crítica destructiva.

C-GRUPO MONTON- Unidos sin ningún interés por que cada uno busca lo suyo.

D-GRUPO INTEGRADO- Colaboración y amistad entre sus integrantes.

Al final se realiza presentación, discurso, conclusiones.

-Dinámica: parejas o primos

Objetivos: agilizarlos movimientos de los integrantes fomentar el entusiasmo, el compañerismo, estimular la concentración, alegría y dinamismo de los compañeros.

Participantes: De 20 personas.

Lugar: campo abierto o cerrado pero con buen espacio.

Instrucciones: se forma un círculo con todos los integrantes de la dinámica. Todos miran al interior del círculo entre sí, y están de pie, luego se toman las manos.

Desarrollo: el círculo empieza a girar a medida que todos van cantando una canción en común. En el término de (1) minuto más o menos, el moderador de la dinámica, cuando los ve distraídos les grita fuerte, PRIMOS DE…N personas”. Ejemplo (primos de 6), y el último grupo que se haya organizado o que este incompleto o tenga más personas entonces se elimina, y así sucesivamente hasta eliminar todos los integrantes se puede dejar algunos ganadores.

-Juegos de integración

Mediante estas dinámicas se puede conseguir tener un grupo más cohesionado.

Cuando el grupo se está formando sirven para coger confianza entre sus integrantes, relajar tensiones, integrar a nuevos compañeros y compañeras y para crear el ambiente adecuado de trabajo.

El objetivo principal de estás dinámicas sería la cohesión, pero también otros como los siguientes:

Fomentar relaciones de amistad.

Sacar a relucir los intereses del grupo y de cada uno de sus miembros.

Crear un buen ambiente en el grupo, en base a valores, como la cooperación, confianza y participación de sus miembros.

Genera autoconfianza.

Trabajo en equipo.

Conferencia sobre liderazgo

LIDERAZGO

TECNICAS PARA SER UN BUEN LIDER

UN LIDER, es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas para un grupo de trabajo, inspirando al resto a alcanzar una meta común; es una persona capaz de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un equipo de trabajo para lograr los objetivos de la corporación.

Lo que define a un líder son sus valores y sus experiencias. Hay ciertas cualidades que todo líder debe reunir.

Cuando descubres cuáles son tus valores y principios, ponlos en práctica firmemente y empieza a liderar en base a ellos. Debes permanecer fiel a quien eres y encarar los retos. Por eso debes llevar una vida equilibrada.

Para ser un buen líder debes:

1) Tener conocimiento del campo en el que te desarrollas y los retos a enfrentar.

Aptitudes diarias: Actúa apasionadamente, se optimista, motiva y valora a tu gente, demuestra tus valores en los pequeños actos con todos, todo el tiempo (honestidad, coraje, perseverancia, lealtad, humildad).

2) Tener confianza en ti mismo y capacidad de toma de decisiones.

Mueve a la acción: ser un líder no es dirigir a los demás, sino que debes tener actitudes que inspiren a las personas de tu entorno y las muevan a actuar

3) Ser integro, poseer un profundo sentido de justicia para tratar a tu equipo y delegar oportunamente.

Relaciones interpersonales: El liderazgo no tiene nada que ver con el cargo o el título, el liderazgo se demuestra con las relaciones interpersonales. Cumples promesas, escuchas atentamente, dices la verdad, fomentas el respeto y logras relaciones de confianza duradera y genuina.

Uso apropiado de la autoridad. La sensibilidad al uso adecuado de la autoridad es la marca de un buen líder, que no usará su posición para divertirse, abusar ni dominar a sus subordinados. Los líderes exitosos usan el poder que les otorga su posición con sabiduría y de acuerdo a como las circunstancias lo requieran.

4) Ser flexible para modificar la forma de trabajo y las estrategias cuando sea necesario.

Eficacia personal: Enfócate en lo valioso, prioriza (prevenir), reclasifica las metas, ten momentos de reflexión solo o sola.

Disponibilidad y Accesibilidad. Un buen líder está disponible y en contacto con la gente. Una habilidad de liderazgo importante es la capacidad de reconocer necesidades y poder responder a ellas lo más rápidamente posible. Además, es accesible y mantiene una política de puertas abiertas buscando incentivar la comunicación con sus subordinados. El buen liderazgo crea un ambiente donde la apertura y la honestidad surgen naturalmente sin reproches.

5) Asumir tu responsabilidad y ayudar a otros a asumir la propia.

Auto-Motivación y Desarrollo. Los buenos líderes establecen y usan metas para motivarse a sí mismo y otros. Entienden la importancia del desarrollo personal y profesional. Los líderes exitosos hacen lo necesario para actualizar su conocimiento y habilidades para mantenerse en capacitados en su campo. Los líderes exitosos no solo se motivan a sí mismos para lograr desarrollo personal sino también a aquellos que los rodean.

6) Compartir el esfuerzo con tu equipo de trabajo y brindarles seguridad y sentido de pertenencia.

Tomar decisiones: Toma las decisiones necesarias y ponlas en práctica después de consultar a tu equipo. Cuanto más los miembros del equipo puedan participar en la toma de decisiones mayor será su motivación.

Mantener la motivación y el espíritu de equipo. Un buen líder proporciona incentivos y motivadores para mejorar el rendimiento de los empleados y retarlos a lograr una mejor calidad en su trabajo.

7) Generar una conexión con los miembros de tu equipo, ser empático y escuchar sus necesidades.

Comunicar: Debes saber lo que quieres, comunicar con eficacia tus intenciones, transmitir tu fuerza y dinamismo a los demás.

Comunicación Clara. Un buen líder es un excelente comunicador. Su liderazgo involucra comunicar claramente los objetivos y procedimientos requeridos de una tarea. Establecen metas alcanzables y de resultados medibles, objetivos.

8) Dar retroalimentación positiva y estar dispuesto a recibirla.

Ser el Coach del equipo: aconsejas, observas cosas que se pueden mejorar, compartes experiencias pasadas generosamente.

9) Priorizar la comunicación, reconocer el trabajo de los demás y ofrecer oportunidades de crecimiento a tus subalternos

Gestionar los Conflictos: La gestión de los conflictos es uno de los puntos en los que un líder se pone a si mismo más en juego. Porque en este caso, debes demostrar tus habilidades de liderazgo: capacidad de análisis, justicia en el diagnóstico, construcción y alineamiento de tu equipo.

10) Tener la capacidad para armar un plan y seguirlo hasta alcanzar los objetivos

Una de las técnicas para ser un líder y la más importante para mí es su vocación de “Servir a los demás”. Debes tomar conciencia de eso y empezar a ponerte al servicio de los demás. Es uno de los talentos de un buen líder.

Los mejores líderes son capaces crear un ambiente que estimule la creatividad e impulse la productividad.

Uno de los secretos de un buen líder es ser un ejemplo para los demás y transmitir tus valores a tu equipo.

Los trabajadores quieren formar parte de algo importante; sentirse apreciados y sobre todo valorados

Por lo que en la actualidad, para aumentar la productividad de la corporación, entra a jugar un rol especial la implementación de estrategias básicas de motivación entre jefes y empleados que se basa en cuatro pilares esenciales; fraternidad, contexto, compartir triunfos y ser valorados.

Dirigir es influir, motivar a otras personas para hacer algo, creer algo o actuar de determinada manera. Un buen líder puede crear en su equipo el deseo de seguirlo sin que sus decisiones se sientan como una imposición. Un excelente líder empieza gestionando las emociones, es decir; tiene que desarrollar un “talante”, un estilo o un modo de proceder que facilite la integración y la colaboración. Tiene mucho que ver con lo que hoy se entiende por actuar con “inteligencia emocional”.

Algunos lo llaman “instinto” otros lo llaman empatía o intuición. La gestión emocional incluye identificar, usar, entender y manejar las emociones propias y las de los demás de una forma ecológica, procurando hacer sencillo lo complejo, encontrar el equilibrio y la armonía, promover la generosidad y el agradecimiento. Procurar la empatía, la amistad, el buen humor y el respeto.

Saber captar cómo se siente la gente (lo que desean o lo que necesitan) es inestimable para poder lograr la responsabilidad y la creatividad y hacer realidad nuestra visión.

AUSENTISMO

En la actualidad, un importante problema que se incrementa día con día y que sufren muchas corporaciones, es el ausentismo.

El ausentismo laboral es un factor que debe conocerse y tratar de reducirlo al mínimo en una empresa, ya que en elevados índices puede llegar a convertirse en una fuente de pérdida de productividad.

El ausentismo laboral es uno de los principales problemas que en cualquier empresa, institución pública o privada, con o sin fines de lucro, ya sean de servicios o de producción, influye negativamente para el cumplimiento de los objetivos y misión de la misma. “El ausentismo es un aspecto importante a considerar dentro de las empresas, es por ello que afirmamos que hay que planificar y desarrollar estrategias que controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que permitan reducir la ausencia de los empleados al trabajo, creando una cultura que logre acoger las buenas iniciativas, así como desechar las malas”.

El origen del ausentismo, coincide con la existencia de una etiología multifactorial, en donde interactúan factores individuales que residen en la persona, tomando al trabajador como unidad básica de la empresa u organización de trabajo con inquietudes, expectativas, necesidades, valores, habilidades, conocimientos, etc., otro factor que interviene, son los aspectos laborales que se relacionan con las condiciones y medio ambiente en el trabajo, y por último los factores ambientales o extra laborales determinado por el medio social en que operan dichas empresas u organizaciones.

CONCLUSIÓN DE PROGRAMA INTERVENCIÓN

La elevada autoestima, calidad de vida, y bienestar psicosocial en un trabajador ayuda a que la persona sabe que puede lograr las metas que se proponga, y en este sentido actúa para bien; cuando la persona se valora de una forma muy pobre, esta actúa para mal, ya que ha creado un obstáculo; más grande de los que la vida puede proporcionar, ya que este se estanca en los problemas porque no se cree capaz de poder salir de estos, y hasta tiene la habilidad de ver problemas donde no los hay cerrándose así todas las puertas que pudieran estar abiertas.

Para poder desarrollarse de una forma satisfactoria y explotar todas las habilidades, debemos de tener oportunidades, pero para esto se debe de sentir a gusto en su ambiente laboral, parte importante de esta, aptos de poder lograr lo que se proponga, de alcanzar esas metas trazadas por ellos mismos y que estas estén bien definidas y firmes de lo que queremos, y de saber que el trabajo que realizamos es valioso e importante, tanto para la corporación como para el mismo individuo.

El quererse a uno mismo garantiza un buen desempeño del individuo en su trabajo ya que confiando en él mismo, puede crear y sugerir nuevas ideas para optimizar el desempeño y permitir de esta forma que la corporación logre con sus objetivos.

Para que la persona pueda quererse a sí misma debe primero de aceptarse como ella es, saber que es una persona valiosa, sentir armonía y compañerismo en su ambiente.

De la manera en que alguien sea valorado en su trabajo, que busque obtener mejores resultados y que camine hacia el éxito con bases sólidas, de esa manera su autoestima se enriquecerá o por el contrario se verá disminuida. El concentrar esfuerzos en mejorar la autoestima de los trabajadores es una inversión para encaminar al éxito los resultados de la corporación.

La dinámica de grupo busca explicar los cambios internos que se producen como resultado de las fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo y de cómo reaccionan los integrantes, refleja el conjunto de fenómenos que interactúan en las relaciones personales y en grupos ya que el ambiente de un grupo de trabajo es muy importante saberlo y fortalecerlo por medio de estas dinámicas.

Los incentivos son de gran importancia ya que esto da pie a que los elementos tengan agradecimiento a la corporación a la cual pertenecen y se pongan la camiseta realizando de la mejor manera su desempeño y este sea reflejado ante la sociedad.