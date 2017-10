Foro de Participación por la Seguridad Humana / Jorge Humberto de Haro Duarte

Programa Asistencial de Consulta a Escuelas (y a Padres)

Psic. Jorge Humberto De Haro Duarte.

P. No. 2872484

En la actualidad, entre todos los problemas que afectan a la sociedad, destaca el cambio vertiginoso a que están sujetos los usos y costumbres, los cuales rebasan continuamente a aquellos que son sostenidos por la tradición, y que son cambios para los que no siempre se está preparado como sociedad, instituciones, como familia y como individuo. De repente, mucho de lo que se había mantenido estático y sin cambios por largos períodos de tiempo, ha salido de su cauce. La vida en sociedad se ha transformado en formas que parecen caóticas o fuera de todo control. Las instituciones no han sido la excepción y las escuelas de todos los niveles manifiestan dramáticamente este fenómeno. La fase de enseñanza primaria es la que manifiesta el inicio de todos las evidencias de aparente descomposición en el desarrollo educativo de de la población estudiantil. Es ahí donde comienzan a mostrarse las audacias que se van formando y arrastrando hasta la culminación de los estadios del esquema educativo, entre ellos destacan problemas graves como el reto a las figuras de autoridad; la agresividad y la violencia entre alumnos y en ocasiones hacia los maestros; la sexualidad descontrolada incipiente; la vagancia y pandillerismo, la naciente adicción al chismorreo generalizado vía redes sociales y actos de apariencia delictiva, por citar las más importantes. Por desgracia, aunque se manifiestan con más intensidad dentro y alrededor de los centros de enseñanza, se puede presumir que su origen viene desde el hogar, donde debido a múltiples circunstancias, se van fortaleciendo y se manifiestan en las calles y los centros de formación. A partir de ahí hay infinidad de opciones por seguir y un número indiscriminado de finales con probables desenlaces lamentables.

Aparentemente no hay manera de contrarrestar este fenómeno, principalmente, porque no hay quién lo intente, al menos; los padres de familia están más preocupados por los aspectos económicos y sociales que afectan al núcleo familiar que aquellos que, derivados de aspectos psicológicos pudieran aportar fundamentos sólidos para una relación armónica. Lo más triste del caso es que este fenómeno aparece no tanto por ignorancia generalizada o mala fe, sino porque los padres de familia y la familia en sí, no han tenido un entrenamiento adecuado para sortear los problemas cotidianos de interacción, sustituyendo la relación armónica y asertiva, con episodios emocionales de alta intensidad, la distribución de culpas, el estereotipo y la descalificación.

Existe una demanda de servicios de asesoría y entrenamiento y en último de los casos, la demanda de servicios terapéuticos en las escuelas de los diversos ciclos (desde kínder hasta educación superior) que van más allá de las tareas de los psicólogos escolares o pedagogos contratados en los centros de enseñanza para detectar algunas anomalías de comportamiento en clase o relacionadas con

el rendimiento escolar. No siempre es fácil acceder al servicio, existe poca información sobre la comunidad de profesionales de la psicología, trabajo social o pedagogía y a veces es costoso o complicado acceder al entrenamiento, por lo que suele ocurrir que se pase por alto el trámite, se caiga en manos de charlatanes o que los afectados hagan procedimientos engañosos apoyándose en actos de corrupción.

A través de esta propuesta, se ofrece un innovador servicio de asistencia y asesoría holística a escuelas cuyos problemas de comportamiento y actitudes de parte de los estudiantes y algunas veces de los padres de familia haya sobrepasado la capacidad de control por parte de los maestros y la institución. Hay más de cuarenta años de experiencia respaldando esta propuesta y una teoría del aprendizaje amparada por más de medio siglo de investigación y resultados exitosos.

Las escuelas, los maestros y los padres de familia con niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y de comportamiento, podrán acceder al servicio a domicilio que se ofrece en el mismo centro escolar. También, en casos extremos, puede ofrecerse consulta externa. Sobresalen dos modalidades para la aplicación de este servicio: el de orientación y asesoría a padres de familia y maestros a partir del aprendizaje y aplicación de los principios del Análisis Conductual Aplicado (ACA) y el de terapia propiamente dicha. También existen modalidades de apoyo para el proyecto que consisten en la orientación para la formación de grupos de apoyo a padres, a maestros y grupos mixtos; conferencias de orientación a estudiantes y la aplicación de talleres o conferencias inductivas dirigidas a los maestros para mejorar el desempeño de los estudiantes en clases y para prevenir pautas de comportamiento no adaptativas dentro y fuera del recinto escolar.

Por otra parte, se llevaría a cabo un proceso de desaprendizaje de algunas formas reactivas hacia episodios de interacción que aunque han sido mantenidos por la tradición, la experiencia y su estudio serio y mesurado han demostrado que su efectividad es casi nula y que además, operan en sentido contrario.

Con este mecanismo de intervención, se aumentaría la capacidad de los padres de familia en el control efectivo de pautas de comportamiento negativo de parte de los estudiantes y el resto de la familia, al tiempo que incidiría en el control de aspectos emocionales de los mismos padres, como punto de partida para el establecimiento de mecanismos de autocontrol y comportamiento asertivo; incidiendo en aspectos que tienen que ver con la autoestima y la confianza en sí mismos.

Procedimiento:

Convocatoria a los padres de familia que requieran orientación y entrenamiento, en sesiones de trabajo puedan llevarse a cabo en las instalaciones que la institución disponga, Ésta puede

hacerse extensiva al resto de padres de familia que deseen aprender sobre el tema.

Se pueden extender constancias individuales e institucionales, de cumplimiento del requisito por una parte y de los avances terapéuticos individuales, familiares y escolares por la Se puede formar un grupo de apoyo para y entre padres de familia (se puede invitar a algunos profesores, si así se considera conveniente). Se ofrecen pláticas y talleres a maestros sobre los temas tratados con los padres, cuando sea prudente y cuando se crea Se establecerá una estrategia que incluya la presencia de estudiantes con problemas, los padres del mismo (o un miembro de la pareja) y cuando sea necesario, el maestro o alguien relacionado con las funciones académicas, de conducta o administrativas de la institución.

Particularidades de la aplicación:

La aplicación de este proyecto no requiere erogación alguna por parte de la escuela.

La idea es, en casos extremos, juntar en un solo día hasta 5 estudiantes en problemas, padres y académicos, en la misma institución y hacer las entrevistas y tratamientos correspondientes de manera individual y cuando así lo amerite, en forma

Se evaluarán avances individuales, familiares, institucionales y los métodos de intervención.

Puede haber varios elementos reciclables que sirvan para futuros proyectos.

Se puede hacer divulgación científica.

Conclusión:

Si bien es cierto que la educación es la clave más importante para contrarrestar la incomunicación y violencia que arrastran incontenibles a la sociedad que no tiene herramientas de trabajo, tampoco hay que pedir peras al olmo, no nada más la educación no es la panacea, también, la gente de a pie, debe estar dispuesta a encontrar formas diferente de controlar sus vidas y las de sus allegados a partir de una visión basada en la conformación de familias funcionales, con todo lo que esta afirmación lleva implícito.