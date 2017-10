Aprehenden por homicidio a constructor de edificio colapsado

El peritaje de ingeniería forense concluyó que la memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales, la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, y no cuenta con aceros ni con las dimensiones para soportar la edificación, tampoco con la constancia de seguridad estructural.

Por la tarde, un juez de control vinculó a proceso a Smtih Ríos, le impuso prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en la torre médica de Tepepan, anexa al Reclusorio Sur, al padecer síndrome de Guillain-Barré, síndrome metabólico y síndrome de apnea obstructiva del sueño, y fijó el próximo domingo para definir su situación jurídica.

En la audiencia, que se prolongó casi dos horas y media, el Ministerio Público presentó cuatro documentos firmados por el imputado, donde se asienta que no era necesario revisar la estructura en pruebas de carga ni incorporar copia de seguridad estructural al expediente entregado a la delegación por la empresa Canada Building Systems de México.