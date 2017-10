Propuestas para disminuir los delitos de mayor incidencia en Zacatecas (parte 1)

El menos las siguientes cuatro entradas de este espacio, corresponderán a ideas sobre cómo se podría mejorar la situación de seguridad pública en Zacatecas. La intención era presentarlas durante el Foro por la Seguridad Humana organizado por La Jornada Zacatecas, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Zacatecanos por la Paz. Lamentablemente, quienes elaboran esta propuesta no pudieron entregarla a tiempo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de aportar al debate.

Dentro de las recomendaciones que con base en el análisis realizado encontramos más importantes (para quienes no puedan seguir las siguientes ediciones) destaca incrementar la confianza de las personas en los ministerios públicos. La falta de denuncia es uno de los mayores problemas que se enfrenta al diseñar intervenciones de prevención del delito no solo en Zacatecas sino en México. Algunas ideas para reducir este problema e incrementar la denuncia son presentadas en el documento. Las autoridades podrían enfocarse en mejorar sus servicios de atención a víctimas en cuatro de los delitos más frecuentes en Zacatecas aquí analizados; extorsiones, robo de autopartes, robo a casa habitación y robo a transeúnte o en trasporte público.

El captar de mejor manera los delitos permitirá analizar cada uno de manera desagregada para diseñar mejores estrategias. Por ejemplo, de acuerdo a los datos, la extorsión es el delito más común en Zacatecas, pero en el 90% de los casos las víctimas no ceden a las peticiones de los criminales. Este análisis se enfoca en las características de las víctimas que si pagan para después sugerir cómo abordar estos casos.

Finalmente, y antes de presentar la primera parte del documento, nos gustaría resaltar una idea que puede ser implementada con relativa facilidad; formar alianzas estratégicas con las agencias de automóviles para remplazar de forma gratuita las autopartes robadas. Esta estrategia (implementada en otros estados) reduciría la demanda en el mercado de autopartes robadas y por ende el incentivo de las personas para cometer este delito.

Introducción: el problema de la información

Uno de los principales problemas que los tomadores de decisiones enfrentan al diseñar políticas de seguridad pública es la falta de información de calidad debido a la deficiencia de los registros administrativos de delitos en México. Por ejemplo, de 2011 a lo que va de 2017 en Zacatecas, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 102,962 delitos del fuero común (sin incluir homicidios). El problema está en que esta cifra representa un porcentaje refleja solo el 6% de los delitos que ocurrieron en el estado.

Esta debilidad es subsanada por las encuestas de victimización. En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) permite estimar un número más real de delitos al recolectar información directamente de los hogares que fueron víctimas. Con base en este instrumento podemos estimar que el número de delitos en Zacatecas de 2011 a 2016 fue de 1,428,027. ¿Por qué esto es un problema? Simplemente porque si las decisiones de política pública en materia de seguridad se toman solamente utilizando los datos de la procuraduría, se estaría dejando de considerar una gran cantidad de incidentes.

Aun cuando son muy útiles, las encuestas de victimización tienen limitantes. En primer lugar, si bien este tipo de instrumentos permite estimar el comportamiento agregado de los delitos, no podemos tener información detallada para georreferenciar el delito. Además, aun cuando el diseño muestral nos permite hacer inferencias sobre los delitos a nivel estatal, el análisis desagregado de cada uno de los delitos tiene que ser realizado considerando si los datos permiten realizar inferencias estadísticas o no. Es por esta razón, que el análisis que aquí se presenta está hecho a nivel estatal y no a nivel municipal.

Tomando en cuenta estas consideraciones, la ENVIPE nos permite estimar que en Zacatecas los cinco delitos más comunes de 2011 a 2016 fueron; extorsión, robo de autopartes, amenazas verbales, robo a casa habitación y robo a transeúnte o en el transporte público. Este análisis se centra en cada uno de estos delitos con excepción de amenazas verbales debido a que la naturaleza, implicaciones y políticas necesarias para atender este problema tiene más que ver con cuestiones de índole social que de seguridad pública. Cada uno de los delitos restantes es analizado por separado para identificar cuáles políticas de prevención podrían ser implementadas por la administración actual y para entender la verdadera magnitud de cada uno.

La siguiente edición analizará la evolución y situación actual de las extorsiones en el estado. El delito que de entrada es el más frecuente en Zacatecas pero, de acuerdo con los datos, tiene un impacto menor al esperado.