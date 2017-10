No hay claridad de Rectoría sobre situación financiera de la Universidad: Alberto Vélez

Alberto Vélez Rodríguez, docente de la Unidad Académica de Ingeniería ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

La incertidumbre en que se encuentra el personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por la posibilidad de que la institución no reciba recursos extraordinarios, se debe en gran medida a la falta de claridad de la Rectoría sobre la situación financiera y a diversos actos de corrupción en que ha incurrido, opinó Alberto Vélez Rodríguez, docente de la Unidad Académica de Ingeniería.

Comentó que desde febrero hasta ahora, el Rector ha tenido 20 reuniones, junto con homónimos de otras universidades, con autoridades del Gobierno Federal, y en ellas se analizaron los problemas financieros con el objetivo de generar acuerdos para aportar recursos y sanear sus finanzas.

Sin embargo, “no ha sido claro sobre lo que ha hecho de gestión todo este año ni el impacto que ha tenido su política de austeridad que tanto promueve. No sabemos realmente el impacto que ha tenido, pero por lo que sé, el déficit se sigue generando y contrata personas fuera del presupuesto universitario”.

Agregó que “hay compañeros que ha promovido sin cumplir requisitos solamente para pagarles más. Eso significa que no tiene problemas financieros y entonces esperamos que pague la quincena, el aguinaldo, y las primas de antigüedad”.

Vélez Rodríguez refirió que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha convocado a acciones en conjunto con las otras universidades con problemas financieros, pero aunque “no creo que sean acciones de guerra, a quien compete informarnos es al rector”.

Reiteró que la mayor responsabilidad la tiene el Rector y debe informar con claridad a la comunidad universitaria y a la sociedad, que dé a conocer lo que está pasando y cuáles son las expectativas, porque “no creo que sea un estado de alerta máxima para generar acciones que nos lleven a protestar y tomar instituciones, no creo que sea el caso, pero si fuera, que lo diga”.

Además, afirmó que el emplazamiento a huelga que ha interpuesto el Spauaz es promovido por él mismo y el Grupo Universidad, ello como estrategia para llamar la atención en el Congreso de la Unión que aprueba el Presupuesto de Egresos el 15 de noviembre, unos días después del posible estallamiento.

Por último, Vélez Rodríguez recordó que todos los años hay problemas financieros y al final se resuelve, pero ahora “sus asesores le dicen que no se preocupe y que grite que no hay dinero, sin que haya una estrategia nueva para hacer las gestiones, que yo sepa no hace nada, lo mismo de siempre que hace cada rector”.