Plantea Slim dar un salario fijo como gasto social

Una cosa que se puede cuestionar y retomar es el gasto público en salud y educación , manifestó Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, durante el foro empresarial México Cumbre de Negocios, en el cual dijo no tener vocación para la política.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que pertenecen desde 1994 México, Canadá y Estados Unidos, ha traído al país grandes flujos de capital que, como ocurrió con el auge petrolero de los años 80 del siglo pasado, han sido desaprovechados para invertirlos en México productivamente y aumentar el componente nacional de los bienes que se exportan, apuntó.

El sector externo de la economía ha sido muy importante para México, dijo. Pero vuelvo a insistir en que hay que atender la economía interna, el sector doméstico; buscar cómo invertir más en México. El gran déficit comercial que tiene el país ha crecido por la importación de bienes de consumo y debemos ver qué se puede producir aquí , aseveró.

No a la política formal

Al término de su intervención, Slim Helú respondió algunas interrogantes de los asistentes a la comida. Se preguntó al empresario por qué no se presenta a una elección para dirigir los destinos de México .