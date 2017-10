Solicita la Fepade captura y extradición de César Duarte

México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención con fines de extradición de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, informó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

Explicó que se esperaron para hacer la petición porque los delitos electorales no son considerados graves, y si se hubiera traído al ex mandatario sólo por ese tipo de cargos, no habría sido sujeto a prisión preventiva.

Por lo anterior, expuso que se trabajó de forma coordinada con la fiscalía de Chihuahua para efecto de poder solicitar la extradición cuando hubiera delitos catalogados como graves.

Luego de participar en la presentación del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género en el PRD, Nieto Castillo informó que se vinculó a proceso a tres ex funcionarios del gobierno de Chihuahua y a la ex dirigente local del PRI por el desvío de recursos públicos con fines electorales.