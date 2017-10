Sí es una tarea de todos

Advierto que escribo con una franca ignorancia. También adelanto que, aunque pareciera ésta una defensa del Estado, no lo es, es un esfuerzo por superar el análisis simplista, que no solo en nada ayuda, sino que generalmente complica aún más los de por sí ya complejos temas de la agenda pública. Me referiré al triste, desesperante y muy preocupante clima de inseguridad y violencia que vive nuestra querida tierra: Zacatecas.

La tarea de seguridad es una que le corresponde esencial y principalmente al Estado. Es este ente quién debe encabezar la procuración de justicia y el que debe integrar la estrategia para asegurar la tranquilidad de la población. Sin embargo, como en otros tantos temas, éste se ha complejizado tanto que hoy no solo es insuficiente la fuerza del Estado, es irresponsable adjudicar de manera exclusiva esta labor a la autoridad. Es una tarea que por su tamaño, por lo complicado y extremo que se ha vuelto, nos llama a todos a asumir una función específica más allá que de espectadores.

Sin caer en la insensible exigencia de reclamar en cada ciudadano a un héroe, sí hay acciones que la ciudadanía debe asumir, y desde cuya base se puede partir rumbo a una estrategia más completa por parte del Estado.

Hay que asumir que somos, históricamente, una sociedad con muchos vicios idiosincráticos: violencia, machismo, desconfianza mutua, discriminación y apatía, no son características que nos vayan a ayudar a lidiar con tan preocupante problema. Una tarea imperante que tiene la ciudadanía es asumir un compromiso real y activo en materia de defensa de derechos humanos, comenzando por la concientización de la importancia de éstos, sin caer en la tentación de linchamientos que, además de oponerse al sentido más básico de la justicia, entorpece nuestro progreso ético, sin el que irremediablemente no llegaremos a mejorar nuestra situación actual.

El Estado tiene grandes retos frente así: mejorar la calidad institucional de las dependencias encargadas de procurar justicia, apresurar reformas sustanciales para alcanzar la Fiscalía General y con ello, asegurarse de que la transición sea hacia la eficacia y una nueva cultura de la justicia y la seguridad. Con los actuales modelos no llegaremos a ningún lado. Urge que en esta labor actúen además todos los poderes, niveles y órganos que forman parte del Estado. En el ámbito de sus obligaciones, todos deben aportar lo que les corresponde para fortalecer el Estado de Derecho, sin el cual, la seguridad seguirá siendo un pendiente por resolver.

La población zacatecana ha expresado su hartazgo con toda razón, la Universidad ha vuelto a centrarse en el corazón de la sociedad, tal como le corresponde. Algunos medios, como éste en el que tengo el gusto de participar, han decidido corresponsabilizarse llamando al diálogo y la deliberación. Quedan pendientes otras instituciones de educación, órganos autónomos del Estado, y la Legislatura, que más allá de contrapeso, en este caso debe asumir un papel de engrane fundamental de la maquinaria estatal, para ofrecer soluciones. A todos debe quedarnos claro que sin seguridad, la democracia electoral, pasa a ser un asunto menor para la gente, y también un escenario precario para una mala obra que pretende suponer “normalidad”, dónde no la hay. Aquí caben partidos, actores políticos e institutos electorales por igual. Hoy, los esfuerzos de todos deberían estar enfocados en superar esta situación de terror, en la cual, ninguno de nuestros derechos más básicos tendrá lugar.

Sin tener la capacidad suficiente para hacer una propuesta más robusta, sí me atrevo a decirlo, más allá de la gobernabilidad, la gobernanza será el único camino para salvar nuestra compleja situación actual.

@CarlosETorres_

www.deliberemos.blogspot.mx