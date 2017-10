A Cinthia Nayeli Vázquez, en honor

Por fin, en medio de una larga trayectoria de lucha y espera para emitir la alerta de género, el procurador abonó a dicho proceso: “La muerte de la joven estudiante de preparatoria Cinthia Nayeli Vázquez es considerado por la Procuraduría General de Justicia del Estado como feminicidio”, “con éste, suman ya 30 casos catalogados así en la entidad.”, según NTR.

“Sin precisar la línea de investigación que se sigue, el procurador de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, confirmó que la muerte de Cinthia corresponde a un feminicidio.” La comunidad estudiantil y universitaria de la UAZ estará pendiente de que se haga justicia y se tendrá que (re)valorar, si ya existen o aún no, condiciones para emitir una alerta de género.

Basta con leer las historias cotidianas de las estudiantes universitarias para saber, dónde, cómo y cuándo, quedan más expuestas a agresiones de género, que no siempre pueden eludir ni enfrentar con éxito, como ocurrió a Cinthia Nayeli Vázquez. ¿Por qué golpear su cabeza, con una piedra, hasta matarla? Ante alguna eventual agresión, desventajosa, ¿cuál ha sido la mejor arma de las universitarias? Con base en sus descripciones, para ellas, dos elementos son básicos: su percepción e inteligencia sobre un riesgo, convertido en peligro y su acción inmediata, sin error, para eludir, apartarse y evitar, ser atrapadas, para no caer en una situación de abuso, veces inevitable, ante una fuerza superior. Tan superior que a Cinthia Nayeli Vázquez le partieron la cabeza con una piedra, ¿para ya no verla viva, remordimiento, abuso de los victimarios? Ante un ataque, la imaginación, percepción, inteligencia y acción inmediata, son las armas inmediatas de las universitarias, solas, ante múltiples situaciones a enfrentar, en desventaja: apartarse, huir, agredir, si pueden, ante una fuerza superior.

¿Por qué sus agresores, violadores, mataron a la joven estudiante de preparatoria Cinthia Nayeli Vázquez y fueron a tirar su cuerpo? Consumado su crimen, ¿hasta muerta le temían? Por su culpa y crimen, ¿querían desaparecer a Cinthia Nayeli para no sentir remordimiento? El procurador de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, se encargará de reconstruir la historia del crimen al encontrar, capturar y llevar ante la justicia, a sus agresores, violadores; quienes, en cautiverio, ya saben lo que les espera.

“Hasta el mes de septiembre, de acuerdo con declaraciones de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Fátima Xóchitl Encina Arroyo, en Zacatecas se tenía el reporte de 29 feminicidios.” Cifra aterradora y en nota de Franzel Reyna, para NTRZACATECAS.COM, del martes, 18 de julio de 2017: Irma Serrano Esparza, integrante de la Red Plural de Mujeres, aseguró que en un lapso de seis meses se tendrán resultados concretos, conforme a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para evitar la alerta de género en la entidad.

En aquella fecha: Serrano Esparza advirtió que aunque se han visto intenciones positivas por parte del gobierno del estado, activistas de la Red Plural de Mujeres, “no quitarán el dedo del renglón ni el dedo de la llaga para ver que se cumplan todas las recomendaciones”, …que se dieron por el alarmante número de mujeres asesinadas en el estado y que oficialmente suman 11 en 2017.” ¿Qué tanto impactará el asesinato de la joven estudiante de Preparatoria Cinthia Nayeli Vázquez, considerado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, como feminicidio, sobre emitir o no, la alerta de género? En aquella fecha, “Los casos más recientes (eran) el asesinato de una mujer en el municipio de Vetagrande, otro en Trancoso, uno más en Guadalupe y dos en Fresnillo, además del caso de Loreto.”

¿Después del asesinato de Cinthia Nayeli Vázquez, estudiante de la UAPUAZ, se considerará haber condiciones para emitir una alerta de género, en la entidad?

La violencia de género guarda relación con la necesidad de invertir en prevención: ¿cómo impedir que se conviertan en y cómo rehabilitar a violadores y asesinos? A pesar de dar la lucha en su vida interna; en el internamiento, si los atrapan, procesan y sentencian, les pueden ocurrir muchas cosas que ellos saben, indeseables. Al nivel social, para evitar su surgimiento se reconoce la necesidad de enfrentar la violencia doméstica.

Reconocer por parte de las autoridades que hay un problema relacionado con el feminicidio en México es la mejor forma de empezar a buscar una solución de fondo, sostuvo, Rodríguez García; quien consideró que, “en vez de gastar en armas, en tanques, en otras cosas, (hay que) invertir en prevención, hay que trabajar en las escuelas, en programas de salud, en integración comunitaria y en programas en que le respetemos a la mujer su dignidad”.

El hecho admitir la problemática y declarar una alerta de género en el país, agregó, debería conllevar, entre otras cuestiones, la canalización de recursos de la Federación hacia las procuradurías y sistemas DIF estatales para iniciar programas preventivos. Y “debido a que la mayoría de los casos están relacionados con la violencia doméstica, el especialista advirtió: hay que centrarse en acciones de detección temprana de las situaciones de riesgo.”