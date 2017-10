En destitución de responsable del programa de licenciatura no se violó norma alguna: Lilia Delgado

Lilia Delgado Calderón, directora de la Unidad Académica de Filosofía de la UAZ ofreció una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Las cargas de trabajo están en regla, afirma la directora de Filosofía

■ Dice que el grupo de docentes que mantiene tomada la Rectoría desde el martes pasado no ofrece alguna razón válida para su manifestación

Lilia Delgado Calderón, directora de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), desmintió señalamientos que han realizado los docentes que mantienen tomado el edificio de Rectoría y respecto a la destitución del responsable del programa de licenciatura, afirmó que no se violó ninguna norma universitaria, las cargas de trabajo están en regla; y “se les ha invitado a construir y crear nuevos programas académicos, y se han opuesto sistemáticamente a ello.

“Han mostrado una actitud profundamente intolerante e intransigente, y no quieren que las cosas se renueven; su actitud es la resistencia al cambio y a la generación de nuevas opciones y formas educativas que requiere nuestra institución”, expresó.

Manifestó además que el grupo de docentes que mantiene tomada la Rectoría desde el martes pasado no ofrece alguna razón válida para su manifestación y sólo buscan aprovechar inercias que vienen de hace años, “en una clara obsesión por mantener el control político de la Unidad Académica. No es casualidad que los tres últimos directores de la unidad académica sean parte de este pequeño grupo”.

La directora afirmó que todas sus decisiones las ha consultado con los miembros del Consejo de Unidad y siempre se ha apegado a la legalidad, de forma que la destitución de José García de la Torre como responsable de programa fue porque dejó de completar procesos administrativos que le competían y se le habían indicado con detalle.

Delgado Calderón comentó también que, contrario a lo que han expresado los docentes opositores, durante su administración aumentó el número de alumnos en la Licenciatura, se diseñó el Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, se gestionaron recursos ante Gobierno del Estado para la publicación de investigaciones; y se obtuvieron apoyos económicos de la Legislatura del estado para que los alumnos de Licenciatura asistieran al Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Chiapas en 2016.

Asimismo, señaló que “el responsable del programa de Maestría, Ricardo Martínez, de forma sistemática y alevosa ha excluido a cuatro Profesores Investigadores de las reuniones académicas de dicho programa, sin mediar justificación alguna.

También refirió que Luis Felipe Jiménez, uno de los docentes que participa en la toma de Rectoría, “ha salido corrido ya de dos Unidades Académicas previas: Docencia Superior y del Doctorado en Humanidades y Artes (ahora Estudios Novohispanos) por su conducta conflictiva, insidiosa y poco profesional”.

Además, Delgado Calderón dijo que ese docente, en el mes de octubre del año pasado, se ausentó de sus clases por más de un mes sin justificar su inasistencia, ni informar verbalmente o por escrito la causa de su ausencia.

Indicó entonces que no dimitirá a la dirección de la unidad académica “puesto que fui favorecida con el voto de la mayoría en el proceso electoral de 2016, celebrado de manera legal, en tiempo y forma. Mi legitimidad es sostenida no sólo por mi trabajo, sino también por la gran mayoría de profesores de la Unidad Académica. Por otra parte, el grupo de paristas, formado sólo por siete profesores, no tienen autoridad ni razón aceptable alguna para exigir mi destitución”.

Manifestó que la destitución de los responsables de programa fue una decisión avalada por el Consejo de Unidad, máximo órgano de gobierno de la Unidad Académica y por lo tanto no se puede revocar.

“Por lo tanto, reitero que no hay ninguna razón fundamentada para plantear siquiera el tema del cambio de administración en la Unidad Académica de Filosofía ni para restituir al responsable de programa de licenciatura, puesto que no se han infringido ni la Ley de Orgánica ni el Estatuto General de nuestra Legislación Universitaria, y no cederé a chantajes carentes de fundamento académico”, concluyó Delgado Calderón.