La Jiribilla 11/10/2017

En sus cuentas de Twitter y Facebook, Andrés Manuel López Obrador subió un video donde aparece el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, bajando de un helicóptero oficial en un campo de futbol, donde ya lo esperaban el ex presidente Vicente Fox, su esposa Marta Sahagún, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, junto con un grupo nutrido de colaboradores. Agrega que: “Fox tiene intereses, no partido. Apoyó a Peña y ahora está con Meade. Pero pobre, ya no tendrá pensión de 5 millones al mes y otras canonjías” ■ FOTO: LA JORNADA

UNO: No hay más que la participación.

DOS: Pelea en el Olimpo neoliberal

TRES: Videgaray se rasga las vestiduras.

COLOFON: la corrupción atrae a la inseguridad.

UNO: “Zacatecas quiere paz”

Otra jornada violenta que parece interminable, en poco más de 24 horas van 7 asesinados, 2 cuerpos encontrados en Pánuco, un herido y un ataque a una residencia.

La estrategia hace agua desde hace un año y todo indica que será la Sociedad Civil junto con la academia la que quizás puedan empezar un nuevo camino.

Desde hace algunas semanas la Escuela de Trabajo Social, el Peida, la Unidad Académica de Psicología y la de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas trabajan en la convocatoria y propuestas frente al fenómeno de la inseguridad que desborda todos los ámbitos pero con un enfoque apegado a la llamada Seguridad Humana.

El primer esfuerzo se realizará el lunes 23 de octubre en punto de las 10 horas.

DOS: “Disputas en el bloque neoliberal”

Margarita Zavala y Ricardo Anaya se acusan mutuamente de tener acuerdos con el PRI-Gobierno, pero ambos apoyaron todas las reformas estructurales de EPN.

El amasiato que viven desde tiempos de Salinas de Gortari es innegable.

Para muestra la entreguista Reforma Energética y su acuerdo en lo importante, por el momento se disputan por el control de la presidencia y los moches que de ahí se derivan. La élite del poder los disciplinará en su momento.

Todo indica que el bloque neoliberal, por lo pronto, competirá por tres carriles: el tricolor, el frente y los independientes salvo la digna Marichuy.

De ahí el mejor posicionado recibirá los favores del resto para combatir directamente a López Obrador.

Continuidad contra un cambio de rumbo.

TRES: “Que se cuide Cataluña”

Lo preocupados que han de andar los catalanes con el ultimátum de Videgaray al declarar que México hace votos por la unidad de España, ya que “la violencia nunca debe ser el camino para la solución de las controversias”. Por ello, se pronunció por una solución pacífica por la vía de la legalidad, en la que todos los involucrados consigan superar sus divisiones con pleno respeto a la Constitución española y a las instituciones del Estado.

Advirtió tajantemente que México no reconocerá la independencia de Cataluña.

COLOFÓN: “Todos los males nos llevan a la corrupción”

A colación del deshonroso primer lugar en corrupción de América Latina ¿Cuál es el principal problema que deriva de la corrupción en México?

71% Inseguridad.

29% Pobreza.

