Omar Lemus: ‘Hostilidades o El séptimo círculo de Dante’*

Omar Lemus. De la serie Hostilidades o El séptimo círculo de Dante

La Gualdra 311 / Artes plásticas / Exposiciones

¿Cómo ver en una obra plástica, alejada del arte representacional, lo que vio, inspirado en Dante Alighieri, en el siglo XV Sandro Botticelli: el Infierno? El Infierno vivido después de la muerte como castigo a nuestras malas acciones en el mundo de los vivos. ¿Cómo ver, sin la idea que se materializa en figuras que son símbolos, los atributos de la maldad que nos han definido y nos definen? ¿Cómo cerrar ese círculo de la aprehensión de las cosas sin que intervenga lo imitativo, los objetos identificables y las imágenes reconocibles, en tanto que el arte abstracto, forma de expresión artística en la que se inscribe la excelente obra de Omar Lemus, propone una realidad distinta a la natural, sin referencias visuales al mundo de las apariencias? Ésta es sin duda la empresa que lleva a cabo Omar Lemus en esta colección de cuadros y discos que reúne bajo el título de Hostilidades o El séptimo círculo de Dante: hacernos ver, con actos que son hechuras, al Minotauro como custodio de este séptimo circulo dantesco, y que representa la «loca bestialidad», la violencia que equipara los hombres a las bestias. Empresa fabulosa porque no se trata solamente de un arte para la vista, sino sobre todo para las emociones. Una visión del cuerpo a través de las sensaciones que pueden producir las formas amorfas y los colores. Transportación al mundo hostil vivido cada día, dado en las inmediaciones del taller del artista que crea, invadido por un sentimiento de indefensión y de terror. He aquí al virtuoso y al hombre común reunidos, inseparados en ese espacio donde la «inmortalidad» ya no es la vacua preocupación del hacedor, sino su ser mortal, su ser a prueba en el Flegetonte terrenal, en el Flegetonte del diario vivir, ese río de fuego que corre por el Hades y que simboliza, en la Divina Comedia, la sangre que los violentos derramaron en vida, los homicidas y los criminales, tiranos, violadores y bandidos que son atormentados por los centauros que también representan la violencia y la fuerza bestial. Un río de sangre proporcional a nuestro miedo pero también a nuestro mutismo. Afasia y atopía: desterrados de nuestro asombro, callamos, pero nos saludamos y compartimos con falsa vergüenza nuestra siniestra, fatídica biósfera: el séptimo círculo del infierno en que estamos y estaremos sumergidos hasta nueva orden, es decir hasta que los pavorosos demiurgos de los Parlamentos se conduelan de la terrible expiación de nuestras culpas.

* Exposición inaugurada en el Vestíbulo del Teatro Calderón, Ciudad de Zacatecas, 4 de octubre de 2017.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-311