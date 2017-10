Presunto caso de ofrecimiento de plazas en unidad de Humanidades “es un engaño”

En la UAZ en este momento sí hay plazas de base pero solamente para casos de repatriación y para profesores de alto perfil académico, señaló el dirigente. En la imagen, Campus UAZ Siglo 21 n foto: la jornada zacatecas

No tenemos ni para pagar las primas de antigüedad: Spauaz

En relación a la denuncia difundida por docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), respecto al ofrecimiento de plazas de parte de Francisco Román Gutiérrez, actualmente director del Centro Regional Unesco II, a cambio de votar por su candidata a la coordinación del Área de Humanidades y Educación, Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), afirmó que, en caso de ser cierto, es un engaño.

“Retomo lo que dije en campaña, porque hubo compañeros muy irresponsables que estuvieron pidiendo el voto diciendo que iba a haber incremento de carga, que iba a haber basificaciones, pero eso es una mentira porque nuestro contrato está muy vulnerable en ese aspecto. Prometer plazas nuevas es un anzuelo muy tendencioso”, expresó.

En el proceso electoral extraordinario que se realiza en la coordinación del Área de Humanidades y Educación, manifestó que “sería muy irresponsable que alguien estuviera prometiendo eso y el Spauaz se deslinda totalmente de esa promesa, porque no tenemos ni para pagar las primas de antigüedad y se amenaza con el no pago del salario por retención de impuestos, y entonces quien prometa eso es una gran irresponsabilidad”.

Precisó que no hay evidencia de que Román Gutiérrez esté incurriendo en esa situación, tal como lo plantea la denuncia, pero en caso de que fuera cierto, sería muy grave e irresponsable.

Martínez Arteaga comentó que en la UAZ en este momento sí hay plazas de base pero solamente para casos de repatriación y para profesores de alto perfil académico, para suplir jubilaciones cuyos perfiles son indispensables.

Incluso manifestó que desde 1991 el Gobierno Federal no ha otorgado una sola plaza de medio tiempo ni de tiempo completo, por lo que prometer plazas, en caso que esté ocurriendo, es irresponsable.

El dirigente sindical comentó que a él no le han presentado denuncias como esa, pero “cuando hay ese tipo de cosas, la gente puede ser cómplice, o tener miedo o no hacerlo documentalmente”, pero hasta el momento no se la ha hecho saber de ninguna forma.

Además, “como somos los universitarios, habría que tomarlo con reserva y demostrar que esté corriendo, porque tenemos una cultura de ir descalificando como ha ocurrido con la figura de su servidor”.

Martínez Arteaga concluyó que en un contexto en el que la Universidad “se hunde”, los universitarios deberían unirse no solamente en procesos electorales como sucede en la elección de coordinadora del Área de Humanidades y Educación, sino también a nivel institucional.