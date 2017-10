Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que el gobierno de Donald Trump ha adoptado una estrategia donde le ponen dinamita a toda la negociación para luego establecer un sistema de intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos , pero no es posible hacerlo en una negociación que va demasiado rápido y no hay tiempo que perder en fuegos artificiales .

Ante empresarios de América Latina dijo que si Estados Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no puede esperar la colaboración de México en temas migratorios y de seguridad nacional, porque el presidente Enrique Peña Nieto dejó muy claro que la renegociación debe ser integral y la única manera de tener una relación es que sea balanceada .

“Muchos de ustedes que siguen la política exterior mexicana recordarán que por mucho tiempo hablamos de que ‘si discutes seguridad no lo contamines con comercio, si estás discutiendo comercio, no contamines el debate con derechos humanos, pero la nueva realidad obliga, y esa es la instrucción del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que este debate va a ser integral. No puedes esperar a que si el resultado final en materia de libre comercio es que si tú abandonas el TLCAN, entonces haya incentivos por parte de México de colaborar en los temas de contención migratoria y de seguridad nacional, que son importantes para Estados Unidos”, puntualizó el funcionario en la 18 Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), realizada en Los Cabos y transmitida por Internet.

Calculó que sin el TLCAN apenas 3 por ciento de las exportaciones mexicanas al vecino país enfrentarán picos arancelarios , como las camionetas ligeras que pagarán un arancel de 25 por ciento y algunas frutas y vegetales, como sandía, melón, brócoli o espárrago, que podrían pagar entre 17 y 20 por ciento, pero las más importantes, como aguacates y jitomates, no rebasarán la tasa de 3 por ciento.

El desajuste o daño que a corto plazo ocasione el TLCAN a la economía mexicana, a las inversiones y comercio, puede ser controlable , afirmó Guajardo. Pero se deben evitar sobrerreacciones en los mercados financieros, establecer un programa de diversificación y competititividad y emprender la liberalización de nuevos sectores que permitan rápidamente integrarse a la economía mundial y compensar el desajuste en el corto plazo que pueda tenerse en este proceso . Guajardo ratificó además, antes los empresarios de la CEAL, el compromiso del gobierno mexicano por la diversificación comercial y profundizar los acuerdos que tiene con países latinoamericanos, como Argentina y Brasil, con los que negocia temas agropecuarios.

De cualquier manera, el secretario señaló que hay un espacio para lograr la negociación del TLCAN, tanto como la podamos tener racionalmente, que no haga daño en el valor de lo construido . Reveló que para el equipo negociador mexicano la única manera de aterrizar la renegociación es concentrarse en el sector que más obsesividad genera en el presidente Donald Trump, el automotriz, pero proponiendo la ampliación comercial por medio de recuperar las cadenas de valor en el sector electrónico que se ha integrado a la fabricación de coches. La finalidad es lograr un mejor equilibrio de contenido regional que empuje la participación de la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá en la generación de valor, pero que al mismo tiempo conserven su competitividad.

El funcionario narró a dueños de grandes empresas de la región las dificultades que ha afrontado México en el mes y medio que lleva la renegociación, la cual se pretende concluir antes de marzo de 2018, cuando termina el plazo que tiene el gobierno de Trump para aprobar el acuerdo, pero también evitar las campañas electorales en ambas naciones.