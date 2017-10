España: comparece mayor de los Mossos por “sedición”

Madrid. El mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareció hoy ante la Audiencia Nacional de España en calidad de imputado por un delito de “sedición” por su actuación durante unos altercados en la calle el pasado 23 de septiembre para impedir el referendo de independencia del pasado domingo en Cataluña.

La Fiscalía no solicitó medidas cautelares ni contra Trapero ni contra los otros tres comparecientes: la intendente Teresa Laplana, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En la primera de las causas que tiene abiertas en su contra por su actuación en los días previos y durante la jornada de la consulta ciudadana en Cataluña, Trapero explicó ante la justicia que él y los policías a su cargo se limitaron a cumplir las órdenes del juez.

Los hechos se refieren a un operativo que llevó a cabo la Guardia Civil en Barcelona, en concreto en la Consejería de Economía, en donde detuvo durante varias horas a dos altos cargos, lo que precipitó una masiva concentración en el inmueble y el ataque por algunos de los manifestantes a los vehículos policiales. Ni los agentes ni los asistentes judiciales pudieron salir durante 19 horas del inmueble ante el asedio de los ciudadanos indignados.

Trapero también fue acusado por la Guardia Civil de haber hecho dejación de sus funciones el pasado domingo, durante el referendo, al negarse a acatar las órdenes del juez de impedir que se celebrara el referendo que había sido suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC) y que por tanto se había declarado “ilegal”.

Mientas en Barcelona sigue abierto y cada vez más tenso el debate sobre la conveniencia de llevar a cabo una declaración unilateral de independencia, tal y como anunciaron ya varios diputados del bloque soberanista, y exigen de forma contundente el ala más dura del movimiento separatista.

Las dudas surgen sobre todo por el anuncio hecho ayer por el Banco Sabadell de trasladar su sede social a Alicante y la advertencia de CaixaBank, el otro gran banco catalán, de que hoy mismo celebrará un consejo de administración para tomar una decisión similar y cambiar su domicilio fiscal a Palma de Mallorca.

Otras grandes empresas ya hicieron pública su decisión de que en caso de una declaración unilateral, que supondría dejarlos fuera del manto protector de los ahorros del Banco Central Europeo (BCE), también cambiarán de forma inminente su sede social. Así lo anunció la principal empresa de seguros de la región, Catalana Occidente.

Otra empresa que está sopesando una medida similar es uno de los más poderosos e influyente en el sector energético español y europeo, Gas Natural -en la que tiene una amplia participación accionaria el empresario mexicano Carlos Slim-.

La empresa alemana de distribución y fabricación de material médico Klockner ya anunció su cambio a Madrid, al igual que la operadora de telecomunicaciones Eurona.

Pero hay muchas más que tienen la decisión a punto y todo preparado en caso de una declaración unilateral: la empresa de vinos Freixenet, la multinacional de infraestructuras Abertis, la constructora Cellnex, el conglomerado Colonial, la farmacéutica Grifols, el grupo textil Dogi, la química Ercros y la farmacéutica Almirall, entre otras.

Además de Sabadell y Caixabank, sin duda uno de los golpes más duros para el movimiento separatista sería la pérdida de Freixenet, una de las bodegas con más tradición en la región y que es un reconocido productor de cava. Su presidente, José Luis Bonet, fue claro: “No depende de mí, depende del consejo, pero desde luego yo lo propondré. Vamos a esperar, hasta ahora creía que la independencia no se haría, pero empiezo a pensar que me he equivocado y si esto es así tendremos que actuar como muchos”.