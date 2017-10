De 2010 a 2016 el gobierno se excedió con 30 mil 412 millones de pesos

En seis años el gobierno de Zacatecas gastó 30 mil 412 millones de pesos más del presupuesto que se le autorizó. Es decir, en el sexenio encabezado por Miguel Alonso se ejerció de manera adicional a lo aprobado una cantidad que supera cada uno de los presupuestos anuales que tuvo la pasada administración. Esta cifra se encuentra reconocida en las cuentas públicas presentadas por el Gobierno estatal desde 2010 hasta 2016 n FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Los recursos fueron aplicados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

■ El desglose de cifras también incluye a organismos autónomos y los ayuntamientos

■ En total las dependencias estatales gastaron 19.8 % más, pues excedieron en 24 mil 89 millones 226 mil 574 pesos el monto que tenían autorizado

■ CDHEZ, IZAI, IEEZ, TRIJEZ, UAZ y el Centro Regional del Patrimonio Unesco rebasaron su presupuesto un 19.5% al aplicar 2 mil 174 millones 850 mil 666 pesos

En seis años el gobierno de Zacatecas gastó 30 mil 412 millones de pesos más del presupuesto que se le autorizó. Es decir, en el sexenio encabezado por Miguel Alonso Reyes se ejerció de manera adicional a lo aprobado una cantidad que supera cada uno de los presupuestos anuales que tuvo la pasada administración.

Esta cifra se encuentra reconocida en las cuentas públicas presentadas por el gobierno estatal desde 2010 hasta 2016 e incluye los recursos que aplicaron los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y los ayuntamientos.

Los más de 30 mil millones de pesos que se han gastado de más en Zacatecas durante los últimos seis años corresponden al 87 por ciento de todo el presupuesto de egresos del estado para este 2017. También son equivalentes a 17 años de presupuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Con esa cantidad gastada en tan sólo un sexenio, podría haberse pagado cuatro veces la deuda pública que tiene Zacatecas y que se ubica por encima de los 7 mil millones de pesos o podría hacerse frente durante 17 años al gasto educativo de cierre de ejercicio, el cual han calificado las autoridades como el principal problema económico de la entidad debido a la falta de recursos suficientes para saldarlo.

Poder Ejecutivo, el que más incrementa sus presupuestos

Precisamente el Poder Ejecutivo fue el que registró incrementos mayores. En total, las dependencias estatales gastaron un 19.8 por ciento más, pues excedieron en 24 mil 89 millones 226 mil 574 pesos el recurso que tenían autorizado.

Por ejemplo en 2016, año en el que concluyó la administración anterior e inició la del actual gobernador Alejandro Tello Cristerna, el Congreso autorizó un presupuesto de 27 mil 552 millones 97 mil 693 pesos. Sin embargo, el gasto real del Estado fue de 34 mil 270 millones 354 mil 619 pesos.

Esto representó 24.3 por ciento más, es decir, se ejercieron 6 mil 718 millones 256 mil 926 pesos adicionales, los cuales no se encontraban presupuestados ni etiquetados para ningún fin previamente establecido.

Práctica nacional; ASF advierte riesgos

Las adecuaciones presupuestales no son privativas de Zacatecas, sino que en el resto de estados y a nivel federal es una práctica que año con año se lleva a cabo, provocando que se apliquen miles de millones de pesos que no estaban autorizados y en torno a los que no existe control en su aplicación.

EL PODER JUDICIAL EJERCIÓ 7.8% DE RECURSOS ADICIONALES; EL LEGISLATIVO 5.2% MÁS

Este hecho lo advierte el politólogo Leonardo Núñez González en su libro “¿Y dónde quedó la bolita?”, en el que analiza las cuentas públicas del Gobierno Federal desde el año 2000 hasta el 2016. Concluye que en este periodo la Federación gastó 4.1 billones de pesos más de los que se habían presupuestado entre todos los ejercicios.

El autor advierte que lo más preocupante es que la aplicación de este recurso extra no se realiza de manera transparente ni se rinden cuentas al respecto. Para sostener este dicho, refiere una conclusión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su último Informe General relativo a la cuenta pública 2015 del Gobierno de la República, en la que se señala que “no fue posible comprobar el destino del 54.7 por ciento de los ingresos excedentes”.

IEEZ y la UAZ, encabezan organismos autónomos

En el caso de Zacatecas, después del Poder Ejecutivo se encuentran los organismos autónomos entre los que están la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IZAI), el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), el Tribunal de Justicia Electoral (TRIJEZ), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Centro Regional del Patrimonio Unesco.

Estas instancias, de 2010 a 2016, rebasaron su presupuesto un 19.5 por ciento al aplicar 2 mil 174 millones 850 mil 666 pesos más de los que tuvieron autorizados en todo el periodo. No obstante, los principales organismos que recibieron “ampliaciones” presupuestales fueron tanto el IEEZ como la UAZ.

Por ejemplo, tomando los años con aumentos mayores, en 2015 el instituto electoral gastó 27.5 millones de pesos adicionales a lo autorizado para ese año, es decir, 27.8 por ciento más y la UAZ, en 2013, ejerció 35.3 por ciento más del presupuesto que le fue aprobado.

Los municipios están en el tercer lugar con mayor cantidad adicional ejercida. De 2010 a 2016 gastaron 3 mil 854 millones 418 mil 214 pesos más que lo que tenían presupuestado.

El Poder Judicial y el Legislativo cierran la lista. El primero de ellos, con 7.8 por ciento de recursos adicionales, ejerció 171 millones 409 mil 721 pesos más de los que se le habían aprobado, mientras que la Legislatura local gastó un monto adicional de 122 millones 791 mil 271 pesos, es decir, un 5.2 por ciento más de recursos.

2010, 2011 y 2016, años con mayor gasto adicional

Al dividir el análisis por cada uno de los años revisados se advierte que en el año 2010 en Zacatecas se gastó un 31.1 por ciento más de lo presupuestado pues la cantidad autorizada fue de casi 18 mil millones de pesos pero finalmente se ejercieron más de 23 mil 500 millones.

En este caso el Poder Ejecutivo, que estuvo encabezado hasta septiembre por Amalia García Medina y durante el cierre de año por Miguel Alonso Reyes, sobrepasó en 40 por ciento el presupuesto aprobado. Esto significa que se gastaron 5 mil millones de pesos más que no estaban etiquetados.

En 2011 los tres poderes, los organismos autónomos y los municipios gastaron 28.8 por ciento más de lo presupuestado (5 mil 525 millones de pesos), en 2012 fue 3.9 por ciento adicional (983 millones 405 mil 914 pesos), en 2013 se excedieron 11.9 por ciento de lo aprobado (2 mil 692 millones 867 mil 854 pesos), y en 2014 y 2015 la cantidad adicional fue de 17.87 y un 17.56 por ciento (4 mil 345 millones 618 mil 875 pesos y 4 mil 551 millones 452 mil 551 pesos).

2016, año del cambio de gobierno y en el que durante los últimos meses se anunciaron diferentes medidas de austeridad para el ahorro de recursos por parte de la administración de Tello Cristerna, fue el tercer año en el que se gastó más recurso adicional, colocando el porcentaje en un 24.3 por ciento y traduciéndose en un monto extra no presupuestado de 6 mil 718 millones 256 mil 926 pesos.