Tortas japonesas

En oxímoron de acuerdo con la Real Academia es una es una combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que no por ello, podríamos añadir, resulta un absurdo; enunciados tales como el hielo abrazador y el fuego helado, del célebre soneto quevediano, o bien la expresión engañar con la verdad.

Una frase que a manera de mantra ha reiterado el señor Tello, primero como candidato a la gubernatura y luego como gobernador de Zacatecas, es: “no soy político”, misma que si bien suponemos intenta deslindar a su emisor de los vicios característicos de los practicantes de ese oficio, y particularmente de sus connacionales, no deja por ello de poner en muchos (me incluyo) los pelos de punta (es como si en un avión que sobrevuela el Antártico –dicen algunos- abriera el capitán el micrófono para anunciar que no es piloto aviador sino contador público).

Ahora bien, aun cuando la violencia criminal y la postración económica preceden con mucho el mandato del señor Tello, es indudable bajo su administración se han exacerbado de manera notable, sin que hayan encontrado una respuesta ya no digamos eficaz, sino al menos una respuesta.

Lejano de la percepción (ganada a pulso) del político como una suerte de purulencia moral a bordo de un Cadillac-Escalade, un lúcido hombre de Estado del siglo XX mexicano, don Jesús Reyes Heroles, concibió al político como alguien cuya intervención hace de los conflictos problemas, y de éstos soluciones.

Así las cosas, nos encontramos acaso en el peor de los mundos: bajo un gobierno que no sólo ha carecido de capacidad para hacer de los conflictos problemas, y más aun para derivar de éstos soluciones, sino incurre en prácticas propias de la peor política, tales como incumplir compromisos, usar dinero público para promoción personal, y algunas otras de los que pronto nos enteraremos.

Todo parece indicar que se trata de un oxímoron, de un engaño con la verdad.