Destacan la labor de mujeres en el rescate de atrapados

El papel que han desempeñado las mujeres en labores de rescate de personas atrapadas en estructuras derrumbadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre ha sido esencial; cientos de ellas dejaron hogares y familia para ingresar a los enormes diques de cascajo en búsqueda de sobrevivientes y su esfuerzo ha coadyuvado enormemente a los trabajos de ayuda, coinciden en afirmar socorristas.

Con el apoyo de brigadistas nacionales e internacionales, Pola Díaz Moffitt ha participado desde los sismos de 1985 en el rescate de más de 500 cuerpos y unos 25 sobrevivientes entre escombros de edificios derrumbados por temblores o huracanes en México, Haití, El Salvador, Chile, Perú, Guatemala y Ecuador, así como Filipinas, Japón, Indonesia e incluso en las Torres Gemelas de Nueva York, por mencionar algunos.

A 32 años de los sismos de 1985, junto con su grupo de topos Adrenalina Estrella, y acompañados por voluntarios internacionales, Díaz Moffitt continúa buscando cadáveres en el último punto donde se llevan a cabo tareas de salvamento: el edificio colapsado de Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, donde este fin de semana autoridades anunciaron que han sacado del lugar 41 cuerpos sin vida.

Con tres hijas y tres nietos, a sus 51 años, Pola Díaz señala en entrevista con La Jornada que no se considera una heroína, sino únicamente pone su granito de arena y brinda amor a las personas que se encuentran en momentos difíciles. ‘‘Es un trabajo de equipo. Entre todos salvamos vidas y rescatamos esperanzas’’, señala.

Con la garganta irritada, los ojos enrojecidos porque ha dormido pocas horas, de piel morena y cabellos cenizos por la tierra de la remoción del cascajo, la rescatista indica que durante más de tres décadas ha superado barreras para ayudar a personas sin importar si arriesga su vida. ‘‘Me tocó ser una de las puntas de lanza en esta área. Fue muy difícil, porque cuando me veían de plano me bajaban de los escombros; después encontré un equipo de salvamento que me aceptó y me protegía.