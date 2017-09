Sin avances, 24 denuncias de hechos interpuestas por la ASE en contra de funcionarios municipales

Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado ■ foto: La Jornada Zacatecas

■ Auditor llama a la PGJEZ a agilizar las investigaciones

La Auditoría Superior del Estado (ASE) interpuso entre 2013 y 2017 un total de 24 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) y ninguna ha prosperado, informó el titular del órgano fiscalizador, Raúl Brito Berúmen.

Tras haber recibido críticas por parte de los diputados locales que señalaron trabajos poco rigurosos y sin profundidad en la cuenta pública 2015 de Gobierno del Estado, el auditor apuntó que desde la ASE han cumplido con sus responsabilidades, entre las que se encuentra el interponer las denuncias por hechos que pudieran constituirse en un delito.

No obstante, apuntó que es en la Procuraduría donde hasta ahora no se han conocido avances. Aunque recordó unas declaraciones del procurador Francisco Murillo Ruiseco, en las que señaló que los procedimientos en estos casos son lentos porque involucran a más instancias como la Comisión Nacional Bancaria, solicitó a la PGJEZ que pueda agilizar los procesos para que se obtengan resultados.

“Estamos trabajando con la Procuraduría pero, desgraciadamente, los procedimientos son lentos con la Comisión Nacional Bancaria, con diferentes entes, pero eso no me toca a mí. A mí me corresponde poner la denuncia cuando hay un hecho posiblemente constitutivo de delito. Ahí yo pediría que sí empiecen a avanzar”, expuso el auditor.

Las denuncias presentadas corresponden a posibles irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2012 a 2014 de varios municipios. Por ejemplo, hay tres que se pusieron en contra de Sombrerete y dos que señalan como responsable a Tlaltenango.

También están, con una denuncia en cada caso, los municipios de Fresnillo, Concepción del Oro, Villanueva, Monte Escobedo, Trancoso, El Salvador, Melchor Ocampo, Trinidad García de la Cadena, Cañitas de Felipe Pescador, Ojocaliente, Villa González Ortega, Pánuco, Pánfilo Natera, Jalpa, Nochistlán, Miguel Auza y Río Grande, así como el Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de Cos.

Las observaciones que derivaron en estas denuncias de hechos, informó Brito Berúmen, “tienen que ver con facturas falsas, con simulación de actos, con obras no terminadas, con no entregar una cuenta pública, con no entregar información. Por diversos posibles delitos que tendrá que determinar el ministerio público si proceden o no para consignarlos al juez”.

En caso de que estas denuncias no procedan, solicitó también a la Procuraduría de Justicia que le informe a la auditoría para que puedan corregirse los procedimientos al interior del órgano fiscalizador.