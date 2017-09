El soul está de luto, muere Charles Bradley

El cantante Charles Bradley fue comparado con James Brown por su gran presencia escénica. Imagen tomada de su cuenta de Twitter @Charles_Bradley

Nueva York. El cantante de soul estadunidense Charles Bradley murió el sábado a los 68 años después una larga lucha contra el cáncer.

Bradley, que había saltado a la fama hace pocos años, murió en Nueva York rodeado de su familia, sus amigos y ex miembros de su banda.

En 2016 le diagnosticaron un cáncer de estómago que consiguió superar. Sin embargo, la enfermedad volvió a aparecer y le afectó al hígado. A principios de septiembre tuvo que suspender todos los conciertos que tenía previstos.

En la página web del artista puede verse sobre fondo negro y una foto del cantante: “Charles Bradley 1948-2017”. En un comunicado en su cuenta de Twitter, se podía leer: “Con enorme pesar damos a conocer la muerte de Charles Bradley. Siempre un luchador, Charles luchó contra el cáncer con todo lo que tenía. Les agradecemos por los pensamientos y las oraciones en estos momentos difíciles”.

Bradley nació el 5 de noviembre de 1948 en Gainesville, Florida, y creció en un entorno humilde del barrio neoyorkino de Brooklyn.

Durante mucho tiempo trabajó como cocinero, ofreciendo además pequeños conciertos. Durante una temporada actuó bajo el nombre de Black Velvet en un espectáculo de tributo a James Brown en Brooklyn, donde finalmente fue descubierto. En 2002 publicó su primer single, Take It as It Comes.

Era comparado a menudo con James Brown por su gran presencia en el escenario. Su álbum de debut, No Time For Dreaming, apareció en 2011 y sus giras por Estados Unidos y Europa quedaron recogidas en la película Charles Bradley: Soul of America (2012). Publicó otros dos discos, Victim of Love (2013) y Changes (2016).