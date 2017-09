Trump amenaza en la ONU con la destrucción total de Norcorea

Nueva York.

El presidente Donald Trump amenazó con la destrucción total de Corea del Norte, calificó a Irán de ser un Estado delincuente con quien contempla anular el acuerdo nuclear y llamó a realizar cambios fundamentales en los regímenes socialistas de Venezuela y Cuba. Afirmó que Estados Unidos no se someterá a las normas impuestas por autoridades supranacionales al reiterar su lema “América primero” ante la comunidad internacional reunida en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su debut ante la Asamblea General de la ONU, el líder estadunidense más reprobado por la opinión mundial se autoelogió y dedicó su discurso a la amenaza bélica y la intervención en un foro supuestamente dedicado a la seguridad internacional y la paz.

Agregó que Corea del Norte amenaza a todo el mundo y, al acercar al mundo a un conflicto nuclear, declaró que si Estados Unidos es obligado a defenderse, o a sus aliados, no tendremos más opción que destruir totalmente a Corea del Norte . Dijo que espera no tener que recurrir a eso, y que evitarlo es el trabajo de la ONU, veremos qué tal lo hace . En referencia al presidente norcoreano Kim Jong-un, mencionó que “el Rocket man (hombre cohete) está en una misión suicida”. Rocket man es una canción de Elton John, pero tal vez el presidente no lo sabe.

Con ecos del discurso famoso de George W. Bush que definió un eje del mal , Trump afirmó que el azote de nuestro planeta es un pequeño grupo de regímenes delincuentes , y advirtió que si los muchos rectos no confrontan a los pocos malvados, el mal triunfará .

De Corea del Norte pasó a Irán, país al que identificó como otro integrante de ese eje del mal. Después de ofrecer una lista de atrocidades cometidas dentro de ese país y acusarlo de apoyar terroristas en el exterior, Trump calificó el acuerdo nuclear con Irán –que fue respaldado por la ONU–, como uno de los peores jamás firmados, y sugirió que estaba contemplando poner fin a lo que llamó un pacto vergonzoso para Estados Unidos. La Casa Blanca tiene que certificar al Congreso que Irán sigue cumpliendo con el acuerdo para mediados de octubre.

El hombre más feliz en el público fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, feroz opositor del acuerdo nuclear con Irán, quien sonrió abiertamente, y después elogió el discurso como uno de los más valientes en décadas ante este organismo internacional.

Trump también hizo referencia a las amenazas del terrorismo islámico radical , pero aseguró que su gobierno está ganando esa guerra en varios frentes, sobre todo contra el Estado Islámico en Irak y Siria.

Un eje del discurso fue la palabra soberanía , algo que varios observadores indicaban marcaba un cambio fundamental en la política exterior estadunidense, descartando la promoción de valores democráticos y derechos humanos, por una posición más pragmática . No esperamos que países diversos compartan las mismas culturas, tradiciones o sistemas de gobierno, pero sí esperamos que todas las naciones mantengan el respeto a los intereses de sus propios pueblos y los derechos de toda nación soberana , declaró Trump.

Insistió en que esto es lo que define su postura de “América primero”. Advirtió: “siempre pondré a América primero… igual que ustedes… deberían siempre poner a sus pueblos primero”. Reiteró que los principios de soberanía, seguridad y prosperidad son los que deben definir el orden internacional.