Autoridades aún no tienen pruebas que vinculen a Lozoya con el caso Odebrecht

La investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Odebrecht sigue en integración y sin que las autoridades mexicanas hayan obtenido pruebas que vinculen al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin con la entrega de sobornos por parte de representantes de la compañía brasileña, señalaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

Las fuentes consultadas refirieron en torno al ex funcionario que no se ha emitido ninguna alerta de viaje. La indagatoria federal está a la espera de que concluyan los análisis financieros de sus registros patrimoniales, los cuales se solicitaron, tanto por interés del Ministerio Público como a petición de la defensa del ex director de Pemex.

La defensa de Lozoya Austin ha acudido todos los días a las instalaciones de la PGR a conocer el avance de las investigaciones para estar atentos a cualquier documento, declaración o peritaje que el Ministerio Público Federal haya obtenido, sin embarg, en lo concerniente a su cliente no se han sumado elementos que lo vinculen con depósitos irregulares.

Los funcionarios consultados señalaron que gran parte de la investigación sigue dependiendo de los elementos que aporte tanto la Fiscalía General de Brasil como el gobierno de Estados Unidos, ya que sólo ante esas autoridades los representantes de Odebrecht han rendido testimonios y han aportado elementos que acrediten la entrega de al menos 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para que la compañía brasileña fuera beneficiada con contratos en la petrolera mexicana.

De acuerdo con lo establecido en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CD.MX/0000117/2017, esta indagatoria se inició con base en la denuncia presentada por la apoderada legal de Pemex, Araceli Cortés, una vez que en enero de este año el gobierno de Estados Unidos destapó el caso de corrupción que involucra a funcionarios de más de 10 naciones, y en las cuales se mencionó que servidores públicos mexicanos también estaban involucrados.